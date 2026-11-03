"Спартак" (Варна) взе треньора на ЦСКА III

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Даниел Моралес е новият старши треньор на "Спартак" (Варна).

Бразилският специалист ще е четвъртият наставник, който застава начело на варненския отбор след Гьоко Хаджиевски, Ясен Петров и Васил Петров. Последният бе уволнен днес, а с него си тръгнаха и двама играчи - Цветелин Чунчуков и Ангел Грънчов.

За последно Моралес води третия отбор на ЦСКА, който се състезава в Трета лига.

В щаба му влиза в "Спартак" влизат Витомир Вутов, който ще работи с вратарите.

Помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков продължават работата си като част от екипа на Моралес.

"Пожелаваме на Даниел Моралес и екипа му успешна работа и победи със „соколите"!", написаха още от варненския клуб.