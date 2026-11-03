София се готви да даде 9,6 млн. евро за три състезания по скейтборд

Сериозната сума от 9.6 млн. евро се готви да отдели от бюджета си Столичната община за провеждането на три състезания по скейтборд. От общината се похвалиха, че "най-добрите скейтбордисти в света могат да се състезават в София по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.", а "Столична община предлага столицата да бъде домакин на две олимпийски квалификации и състезание от Световната купа по скейтборд".

"За придобиването на правата за домакинство на трите състезания е предложена обща сума до 9,6 млн. евро. Ако Столичният общински съвет одобри доклада на 5 ноември, кметът Васил Терзиев ще получи мандат да проведе преговори и да сключи договор с World Skate", съобщиха още от общината.

Самото предложение предизвика полемики по време на комисията по финанси, но предложението беше прието с 9 "за" и 4 въздържали се.

В доклада за отпускане на средствата е записано, че цялата сума ще отиде за права за провеждане на състезанията - олимпийска квалификация през есента на 2027 г., олимпийска квалификация през пролетта на 2028 г. и кръг от Световната купа през 2029 г. По време на дискусията един от вносителите на проекта - Димитър Петров, обясни, че в общата сума е включено и изграждане на постоянен скейт парк, който щял да бъде сертифициран като олимпийско трасе, на което в бъдеще да се подготвят състезатели от чужди държави. Идеята била скейт паркът да се изгради в Западен парк.

Самите състезания ще се провеждат на преместваемо съоръжение. За неговото поставяне и за продукцията щели да се отделят около 1,2 млн. евро. Таксата за състезание към World Skate била 2 млн. евро.

За сравнение - според официално изказване на президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев за домакинството на Евроволей 2026 за мъже (групова фаза плюс мачове до четвъртфинал) сме платили 1,2 млн евро. Отделно има разходи от около 500 000 евро за наем на "Арена София".

Решението за отпускане на 9,6 млн. евро за трите състезания по скейтборд трябвало да бъде взето бързо и не подлежало на отлагания и дообмисляне, тъй като срокът за кандидатстване е 21 ноември, стана ясно още по време на комисията по финансите.

"За българските състезатели това би означавало възможност да премерят сили с водещите имена в спорта пред собствена публика. А за младите хора, които карат скейтборд в София – да видят отблизо състезателите, на които се възхищават, и да усетят атмосферата на големия спорт в собствения си град.

Столична община вижда в трите състезания и възможност за развитие на скейтборда в София. Домакинствата могат да дадат тласък на създаването на повече достъпни пространства за градски спортове, да подкрепят местните клубове и да помогнат за подготовката на треньори, съдии и организатори. Опитът от три поредни международни събития ще бъде ценен и при бъдещи кандидатури за световни и европейски първенства. Състезанията ще поставят София пред погледа на международната скейтборд общност. Чрез телевизионните излъчвания, социалните мрежи и каналите на водещите спортисти градът ще има възможност да покаже своята история, култура, паркове, Витоша и местата, които го правят привлекателен за младите хора", се казва още в съобщението от Столичната община по темата.

"Ползи се очакват и за местния бизнес. Участниците в подобни състезания обичайно остават средно около 10 дни в града домакин. Това означава повече гости за хотелите, ресторантите и туристическите обекти, както и повече работа за местните доставчици и транспортни услуги. Три състезания в три последователни години дават възможност София да изгради трайна връзка с международната аудитория на този спорт", добавят от общината за инициативата, зад която стоят стоят кметът Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинският съветник Димитър Петров.