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Бивш помощник на Де ла Фуенте влезе в щаба на "Лудогорец"

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Европейският шампион с Испания до 21 г. от 2019 г. като част от щаба на Луис де ла Фуенте, който после изведе мъжете до европейска и световна  Педро Гарсия, е новият помощник-треньор на "Лудогорец". 37-годишният испанец влиза в екипа на Игор Йовичевич.

Гарсия има забележителна визитка. След европейската титла с младежкия национален отбор на Испания на финалите в Италия работи в "Мирандес", "Малага", "Мурсия" и катарския "Ал Араби".

„Щастлив съм, че идвам в силен и популярен отбор като "Лудогорец". Ще дам всичко, което зависи от мен, за бъдещите успехи на тима. "Лудогорец" трябва да се върне там, където му е мястото", коментира Педро Гарсия.

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