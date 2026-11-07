Той вкарва на терена, а “гучитата” обират къщата му!

Футболните звезди отделят по 10% от заплатите си за ММА бойци, ветерани от специалните части и паникстаи, за да спасят семействата си от гангстерските набези

В сряда вечерта играчите на "Манчестър Юнайтед" тъкмо се готвят да се хванат за гушите, когато едно телефонно обаждане тотално променя обстановката в съблекалнята. Капитанът на "червените дяволи" Бруно Фернандеш е уведомен по телефона, че е станал жертва на професионално изпипан обир. Португалецът и семейството му са били лишени от скъпи часовници, дизайнерски бижута и други ценни предмети за стотици хиляди евро. Така Фернандеш осъзнава по трудния начин, че винаги има накъде да става по-лошо и не е трябвало минути преди позвъняването да се кахъри чак толкова за срамната загуба 1:4 от италианския "Комо" в Шампионската лига.

Сигурно е, че след разпространяването на новината за взломната кражба капитанът на "Юнайтед" е получил подкрепа от мнозина други популярни и неприлично богати футболисти, които вече са били в неговото положение. На Острова едва ли остана футболна звезда, която да не е ставала жертва на добре организираните банди. Момчетата с бездънни чекови книжки вече плащат огромни състояния, за да се чувстват сигурни между стените на луксозните си имения.

Бруно например е инвестирал малко състояние в най-модерните охранителни системи, а камерите за наблюдение са двойно повече от декоративните джуджета в двора му, но това не спира опитните крадци.

Те претарашват къщата на португалеца в графство Чешър (най-скъпата и луксозна извънградска зона в Северна Англия) за около пет минути, а полицаите идват две или три минути по-късно. Акцията им е изпипана до последния детайл и никой не вярва, че ченгетата ще разкрият престъплението и ще върнат задигнатите ценности. Фернандеш обаче някак ще прежали скъпите си играчки. По-важното е, че съпругата му Ана и двете им деца също са били извън дома по време на обира и се разминават с ужаса да се изправят лице в лице с маскираните бандити.

В много по-гадна ситуация попадна Жоао Кансело през 2012 г,. когато свари в хола си четирима маскирани и вместо да побегне, реши да им даде отпор. В резултат на смелата или по-скоро безразсъдната си реакция португалският защитник получи сериозни наранявания по лицето, а нападателите си тръгнаха с бижута, часовници и пари в брой. Впоследствие тогавашният играч на "Сити" заяви, че е бил длъжен да реагира, за да защити съпругата си Даниела и новороденото им дете. Именно този фрапиращ случай разкри на футболния свят, че е изправен пред сериозен проблем и трябва да бъдат взети мерки. Модерните технологии обаче не спряха добре организираните престъпни групировки, сред които през следващите години изпъкна т.нар. банда на "гучитата".

Нарекоха ги така заради манията на гангстерите по дизайнерските дрехи и лукса. За членовете на тази банда пишеха предимно медиите, а полицейските шефове вдигаха безпомощно ръце с оправданието, че става дума за конспиративна група, която не прави грешки. Чак през 2024 г. лидерът на бандата Глен Уорд е арестуван, след като все пак допуска груба грешка.

Ирландецът е нападнат от членовете на друга банда, докато се вози в такси. За да се спаси от куршумите, скача в движение и се скрива между сградите. Дошлите на мястото ченгета намират телефона му в таксито и той се оказва златна мина за разследването. В паметта на устройството са записани видеоклипове, на които Уорд стреля с автомат по време на парти по случай рождения си ден. В крайна сметка той е пратен за пет години зад решетките, а в затвора прекарва времето си в единична килия, за да не бъде ликвидиран по поръчка на врага. В негово отсъствие "гучитата", които също идват от бедните ирландски квартали, си избират нов лидер и продължават с набезите. През 2012 г, Жоао Кансело ксвари в хола си четирима маскирани и вместо да побегне, реши да им даде отпор.

Банди като тази разпределят задачите между няколко звена, съставени само от добре обучени мъже и жени. Първият екип следи денонощно профилите на футболистите и техните съпруги в Инстаграм и Тик-Ток. Задачата им е да анализират публикуваните снимки и кратки видеа, първо, за да набелязват часовници, бижута, чанти и другите бляскави играчки на богатите, и второ, за да проучват разположение на стаи, прозорци и врати в къщите на богатите. Така осигуряват ценна информация за "колегите", които ще осъществят обира. Най-често това са албанци, които пристигат на Острова за конкретна поръчка и след това си заминават. Важна част от тяхната работа е разузнаването, което изисква физическо наблюдение на обекта толкова, колкото е необходимо. През това време се картографират камерите за видеонаблюдение, сензорите за движение и охранителните постове на улицата. Търсят се "слепи петна", които най-често са помещенията на втория етаж, където системата за охрана е по-рехава.

Когато дойде време за удара, извършителите действат с прецизността на тактически отряд и почти винаги се насочват към главната спалня и дрешниците, където по традиция собствениците на имота държат ценните си вещи. Вътре времето на обирджиите е строго ограничено – обикновено между 3 и 5 минути. Така, дори алармата да се задейства, охранителната фирма или полицията не ще успеят да реагират навреме.

Успешното оттегляне с плячката в никакъв случай не означава и успешен край на мисията. Една от най-сложните задачи е пласирането на открадната стока. Никой не си и помисля да припари до заложните къщи в Англия. Луксозните вещи първо се транспортират към Шотландия или Ирландия, откъдето ги пренасочват към континентална Европа (най-често Испания). Стоката често се заменя директно за наркотици и оръжия по канали на големите картели или се продава кеш в евро. Жертвите на тежките престъпления въобще не се и надяват, че някога ще видят отново красивите предмети, които са радвали ежедневието им.

В последните една-две години обаче богатите футболисти решават да дадат отпор на престъпните банди и вече не разчитат само на датчици за движения и камери.

Според английските издания звездите от Висшата лига вече харчат поне 10 процента от годишните си доходи за охрана. С тези пари са наемани бивши ММА шампиони и пенсионирани ветерани от специалните части, които да осигурят физическата охрана на и без това добре укрепените имения. Луди пари се дават и за специално обучени немски овчарки, които дебнат еднакво зорко и през деня, и през нощта. А най-новата мода са паникстаите – бронирани помещения с независима комуникация и системи за живот. Всичко това струва по около половин милион евро на година на заможните ритнитопковци, но какво е едно евро отгоре, когато се чувстваш достатъчно защитен и спокоен в собственото си жилище.