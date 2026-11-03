ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В тандем с рускиня Изабелла Шиникова стигна 1/4-фи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23860979 www.24chasa.bg

Тервел Замфиров на лагер в Австрия, Малена се възстановява сензационно бързо

Гeорги Банов

[email protected]

1876
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Президентът на ските Цеко Минев и Тервел Замфиров присъстваха на подписването на споразумението. Снимка: Startphoto.bg

Тервел Замфиров тръгва в сряда за първия си лагер на сняг преди началото на сезона в сноуборда. Той ще бъде на австрийския глетчер в Хинтертукс.

Олимпийският ни медалист прекара лятото между тренировките и изпитите в Лесотехническия университет, като във вторник си взе и изпита по стоматология.

Тервел сподели, че сестра му Малена се възстановява сензационно бързо от тежката травма, която получи, след като скиор я прегази в Чехия.

“Не изключвам да се върне още този сезон в състезанията”, обясни Тервел.

Този сезон на него му предстои световна купа в Банско и световно първенство в Австрия, където ще защитава титлата си на паралелен слалом.

Федерацията по ски и VISA подписаха 4-годишно споразумение за сътрудничество, което е уникално постижение в българския спорт.

Световната марка е личен спонсор на Тервел Замфиров от миналата година.

“Този договор ще ни позволи да развием още повече нашите спортисти. Както знаете освен сноуборда, имаме Владимир Зографски в скока, Алберт Попов прави чудеса в алпийските ски”, отбеляза шефът на федерацията по ски Цеко Минев.

Президентът на ските Цеко Минев и Тервел Замфиров присъстваха на подписването на споразумението.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Отличниците на България" търсят как и най-малките училища да се изравнят с елитните