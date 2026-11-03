Тервел Замфиров на лагер в Австрия, Малена се възстановява сензационно бързо

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Тервел Замфиров тръгва в сряда за първия си лагер на сняг преди началото на сезона в сноуборда. Той ще бъде на австрийския глетчер в Хинтертукс.

Олимпийският ни медалист прекара лятото между тренировките и изпитите в Лесотехническия университет, като във вторник си взе и изпита по стоматология.

Тервел сподели, че сестра му Малена се възстановява сензационно бързо от тежката травма, която получи, след като скиор я прегази в Чехия.

“Не изключвам да се върне още този сезон в състезанията”, обясни Тервел.

Този сезон на него му предстои световна купа в Банско и световно първенство в Австрия, където ще защитава титлата си на паралелен слалом.

Федерацията по ски и VISA подписаха 4-годишно споразумение за сътрудничество, което е уникално постижение в българския спорт.

Световната марка е личен спонсор на Тервел Замфиров от миналата година.

“Този договор ще ни позволи да развием още повече нашите спортисти. Както знаете освен сноуборда, имаме Владимир Зографски в скока, Алберт Попов прави чудеса в алпийските ски”, отбеляза шефът на федерацията по ски Цеко Минев.

