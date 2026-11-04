Карлос Насар - надежда №1 на Европа за титла от световното

Карлос Насар изненадващо стана и надежда №1 на Европа за някакъв пробив на световното по вдигане на тежести в Нинбо (Китай). Той е шансът да се пробие стената на Азия на първенството на планетата. Трикратният ни първенец на планетата вдига днес от 13 часа българско време в четвъртата си различна категория в кариерата.

До момента представителите на КНДР и Китай доминират тотално на шампионата, като от 10 категории, които завършиха, са допуснали само една титла да им се изплъзне. В категория до 85 килограма при мъжете, където паднаха 11 световни рекорда, триумфира Мохамед Юнес Елсайед Абделрахман. Китаецът Жанкин Лей остана трети след Йелсон Лопес Лопес (Колумбия), а севернокореецът Кван Риол Ро зае петото място.

Иначе в останалите 4 мъжки категории КНДР взе златото в три - Мьон Жин Пак (65), Пьол Пак (70) и Рион Хьон Ри (75). Китаецът Ян Ян взе тази при 60-килограмовите.

При жените от 5 категории три са за КНДР - Сон Гум Ри (49), Кван Ок О (57) и Кук Хян Сон (69). Китай взе другите две - Хайкин Жан (53) и Ксиню Пей (61).

Европа е изключително зле и при медалите на световното. От 10 категории континентът има само две отличия в двубоя, който е валиден на олимпийски игри. Турчинът Мохамед Фуркан Озбек стана втори при 65-килограмовите. Украинката Олга Ивженко пък завърши трета в категория до 57 килограма и това е всичко.

По принцип азиатците са леко по-зле в тежките категории, но там се намесват и щангистите от Иран, които имат доста силни състезатели.

