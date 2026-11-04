8,00 ч Снукър Eurosport 1
9,45 ч Футбол, "Мелбърн Виктори" - "Персиб" "Нова спорт"
12,00 ч Тенис, турнир в Париж MAX sport 1
12,00 ч Футбол, "Поханг" - "Гамба" "Диема спорт" 3
12,00 ч Футбол, "Сеул" - "Виетел" "Нова спорт"
13,00 ч Вдигане на тежести, СП в Китай bTV/RING
13,30 ч Снукър Eurosport 1
14,15 ч Футбол, "Бурирам Ю" - "Кашима Антлърс" "Диема спорт" 3
15,45 ч Футбол, "Аркадаг" - "Гол Гохар" "Нова спорт"
17,00 ч Олимпиада (мл.) в Дакар БНТ 3
18,00 ч Волейбол, "Левски" - "Аполо 8" (ж) MAX sport 3
18,00 ч Футбол, "Ал Кувейт" - "Насаф" "Диема спорт" 2
18,00 ч Футбол, "Ал Раян" - "Ал Нахда" "Нова спорт"
18,45 ч Волейбол, "Славия" - "Нефтохимик" MAX One
18,55 ч Баскетбол, "Локомотив" (Пд) - "Нефтчи" БНТ 3
19,45 ч Футбол, АЕК - "Реал" bTV Action
19,45 ч Футбол, "Фенербахче" - "Ливърпул" RING
20,15 ч Футбол, "Ал Мухарак" - "Ал Джазира" "Диема спорт" 3
20,15 ч Футбол, "Ал Тавон" - "Ал Файсали" "Нова спорт"
20,30 ч Баскетбол, "Босна" - "Балкан" MAX sport 2
21,00 ч Волейбол, "Люблин" - СКРА MAX sport 3
21,30 ч Волейбол, "Чивитанова" - "Модена" MAX sport 1
21,45 ч Баскетбол, "Реал" - "Панатинайкос" MAX sport 4
22,00 ч Футбол, "Лайпциг" - "Манчестър С" bTV Action
22,00 ч Футбол, "Славия" - "Арсенал" RING
22,00 ч Футбол, "Бристол" - "Уулвърхемптън" "Диема спорт" 2
2,30 ч NHL, "Флорида" - "Чикаго" MAX sport 2
4,30 ч NBA, "Сан Антонио" - "Далас" "Диема спорт" 3