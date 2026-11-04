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Спорт по телевизията днес

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Карлос Насар ще вдига днес на световното по щанги в Китай. Категорията му стартира в 13 ч.

8,00 ч Снукър Eurosport 1

9,45 ч Футбол, "Мелбърн Виктори" - "Персиб" "Нова спорт"

12,00 ч Тенис, турнир в Париж MAX sport 1

12,00 ч Футбол, "Поханг" - "Гамба" "Диема спорт" 3

12,00 ч Футбол, "Сеул" - "Виетел" "Нова спорт"

13,00 ч Вдигане на тежести, СП в Китай bTV/RING

13,30 ч Снукър Eurosport 1

14,15 ч Футбол, "Бурирам Ю" - "Кашима Антлърс" "Диема спорт" 3

15,45 ч Футбол, "Аркадаг" - "Гол Гохар" "Нова спорт"

17,00 ч Олимпиада (мл.) в Дакар БНТ 3

18,00 ч Волейбол, "Левски" - "Аполо 8" (ж) MAX sport 3

18,00 ч Футбол, "Ал Кувейт" - "Насаф" "Диема спорт" 2

18,00 ч Футбол, "Ал Раян" - "Ал Нахда" "Нова спорт"

18,45 ч Волейбол, "Славия" - "Нефтохимик" MAX One

18,55 ч Баскетбол, "Локомотив" (Пд) - "Нефтчи" БНТ 3

19,45 ч Футбол, АЕК - "Реал" bTV Action

19,45 ч Футбол, "Фенербахче" - "Ливърпул" RING

20,15 ч Футбол, "Ал Мухарак" - "Ал Джазира" "Диема спорт" 3

20,15 ч Футбол, "Ал Тавон" - "Ал Файсали" "Нова спорт"

20,30 ч Баскетбол, "Босна" - "Балкан" MAX sport 2

21,00 ч Волейбол, "Люблин" - СКРА MAX sport 3

21,30 ч Волейбол, "Чивитанова" - "Модена" MAX sport 1

21,45 ч Баскетбол, "Реал" - "Панатинайкос" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, "Лайпциг" - "Манчестър С" bTV Action

22,00 ч Футбол, "Славия" - "Арсенал" RING

22,00 ч Футбол, "Бристол" - "Уулвърхемптън" "Диема спорт" 2

2,30 ч NHL, "Флорида" - "Чикаго" MAX sport 2

4,30 ч NBA, "Сан Антонио" - "Далас" "Диема спорт" 3

Карлос Насар ще вдига днес на световното по щанги в Китай. Категорията му стартира в 13 ч.
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