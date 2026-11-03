След наказание братя Братоеви се връщат за "Дея" срещу "Пирин", Валентин ще е капитан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След изтърпяно наказание от 2 мача, братята Георги и Валентин Братоеви се връщат в игра за "Дея" в двубоя от третия кръг в Супер Волей срещу "Пирин"(Разлог) в сряда от 18,30 часа в зала "Младост".

Близнаците, които от пет сезона защитават честта на "Дея" тренират на макс и се намират в много добра спортна форма.

Кантарът е засякъл само 104 кг на Георги - тегло почти колкото в най-силните години на 203-сантиметровия разпределител с екипа на националния отбор.

"Валентин Братоев ще е капитан на "Дея" през сезона, това е отборното решение", призна пред "24 часа" треньорът на бургазлии Георги Димитров.

В първите два мача с капитанската лента излизаше Цецо Соколов.

За сефте в пълен състав отборът на "Дея" ще преследва срещу "Пирин" първа победа в родния елит през настоящата кампания.

По 5 евро са билетите за вход за мача в зала "Младост", а по едно евро за ученици над 14 години.

Гратис ще влизат деца до тази възраст, както и пенсионерите.