"Марица" се отдалечи от Шампионската лига след 0:3 в Пловдив срещу азерски тим

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Серийния волейболен първенец при дамите у нас "Марица" (12 титли поред) загуби в Пловдив с 0:3 (22:25, 22:25, 20:25) срещу "Туран" (Товуз, Азербайджан) от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

В зала "Колодрума" гостите показаха повече класа и въпреки съпротивата на българските момичета взеха комфортна победа.

Реваншът между двата отбора е след седмица в Азербайджан, а в него "Марица" трябва да търси победа с 3:0 или 3:1, за да се стигне до "златен" гейм, който да я вкара в групите на Шампионската лига.

Най-резултатна в мача тази вечер бе Александра Китипова с 20 точки.