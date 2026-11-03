ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В тандем с рускиня Изабелла Шиникова стигна 1/4-фи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23861305 www.24chasa.bg

"Марица" се отдалечи от Шампионската лига след 0:3 в Пловдив срещу азерски тим

1368
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Startphoto.bg

Серийния волейболен първенец при дамите у нас "Марица" (12 титли поред) загуби в Пловдив с 0:3 (22:25, 22:25, 20:25) срещу "Туран" (Товуз, Азербайджан) от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

В зала "Колодрума" гостите показаха повече класа и въпреки съпротивата на българските момичета взеха комфортна победа.

Реваншът между двата отбора е след седмица в Азербайджан, а в него "Марица" трябва да търси победа с 3:0 или 3:1, за да се стигне до "златен" гейм, който да я вкара в групите на Шампионската лига.

Най-резултатна в мача тази вечер бе Александра Китипова с 20 точки.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Отличниците на България" търсят как и най-малките училища да се изравнят с елитните