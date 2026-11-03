Кристиано Роналдо-син ще играе срещу България

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След като Кристиано Роналдо веднъж в кариерата си се изправи срещу България (бихме Португалия 1:0 в контрола през 2016-а), сега това ще се случи и на най-големия наследник на мегазвездата, който е кръстен на него.

Синът на легендата за първи път получи повиквателна за родината си Португалия. Кристиано-младши е в селекцията до 17 г. на иберийската страна, която ще играе квалификации за европейското първенство през 2027 г..

Съперници в групата, мачовете от която ще се играят в Португалия, освен нашият тим, воден от Светослав Петров, са още Сърбия и Андора.

Мачът срещу сина на Кристиано за България е на 14 ноември.

Самият 16-годишен футболист е част от младежкия тим на “Ал Насър” - клуба, в който играе и татко му.



Националите ни стартират на 11-и срещу Сърбия, а с Андора играят на 17-и.

Първите два отбора в крайното класиране на групата продължават в следващата фаза.