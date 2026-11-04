“Рейсинг Булс” щели да обявят оставането на Лоусън, но той се ударил с Макс Верстапен

“Рейсинг Булс” са били готови да обявят, че Лиъм Лоусън остава за поне още един сезон в отбора от Формула 1 след втората тренировка за Гран при на Мексико. В нея обаче новозеландецът се удари с лидера на “Ред Бул” Макс Верстапен и всичко било бързо покрито. Това твърди източник, много близък до основния тим, в който карат Верстапен и Исак Хаджар.

Напрежението около решението на “Рейсинг Булс” за новия сезон расте с всеки изминал час. Битката е между Лоусън и българина Никола Цолов.

Според друг източник мениджърът на пилота Грант Макдонълд е информирал шефа на “Ред Бул” Лоран Мекис, че клиентът му няма намерение да чака още дълго време и всичко трябва да се реши в близките дни. Макдонълд вече преговарял с друг отбор, въпреки че официално свободни места няма за 2027 г. Единствено Естебан Окон загуби своето от Рафаел Камара, с когото Никола пък се бори за титлата във Формула 2, ако останат последните два старта в Близкия изток.

Лоусън въпреки издънката на тренировката и след това декласирането от квалификацията показа страхотна форма в Мексико. От алеята пред боксовете в крайна сметка той завърши на деветото място, а след наказанията на двама пред него се изкачи до седмото.

Цолов обаче направи невероятна тренировка и събра погледите на всички. Дори изпълнителният директор Петер Байер сподели пред австрийска телевизия, че българинът е бил перфектен и иделно се вписал в екипа.

Решението обаче било на шефа на отбора Алан Пърмейн. То щяло да бъде обявено в най-подходящия момент. Вероятно става въпрос за дни.

В същото време стана ясно, че в “Мерцедес” не са спазили нарежданията на боса си Тото Волф да няма специални фланелки за титлата на Андреа Кими Антонели. Някои от екипа дори направили и специална шапка за 20-годишния италианец, с която да празнува историческия си триумф.

