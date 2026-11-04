"Юнайтед" живна с обрат от 0:2 срещу "Рома", ПСЖ мачка 6:0 (резултати от Шампионската лига)

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"Манчестър Юнайтед" показа, че още е жив, след като избегна драматично да запише 10-и мач поред без победа, но я взе с 3:2 след обрат.

В двубой от 4-ия кръг на Шампионската лига легендарният английски тим изостана 0:2 насред "Олд Трафорд" след попадения за италианския "Рома" на Матиас Суле (11) и Дониел Мален (17).

Пред угрозата за нов жесток провал домакините показаха позабравения си образ на "червени дяволи".

Капитанът Бруно Фернандеш намали изоставането от дузпа в 58-атамин.

За да дойдат миговете на "сърфиста" Матеуш Куня (празнува головете си със стойка все едно вкара сърф). Бразилският нападател се разписа в 83-ата и 86-ата мин, за да донесе пълния обрат. В края си изкара и втори жълт картон, за да бъде изгонен.

Преди тази среща "Юнайтед" бе записал 6 загуби и 3 равенства

Победителят в Шампионската лига в последните 2 г. ПСЖ разглоби 6:0 като гост испанския "Виляреал".

Жоао Невеш (9), Дезире Дуе (12), Сени Маюлу (13) и Фабиан Руис (17) нокаутираха за нула време домакините.

Така френският гранд постави рекорд за най-бързо вкарани 4 гола в най-авторитетния турнир. Предишният бе на "Реал" - за 20 мин срещу "Динамо" (Загреб) през 2011-а. ПСЖ обаче го направи при визита.

Отново Руис (50) и Давид Боли (78) довършиха "Виляреал".

"Байерн" пък записа първа победа срещу "Атлетико" в Мадрид от 4-и опит.

Германският гранд доминираше тотално срещу традиционната барикада на Чоло Симеоне и намери 2 дупки в нея. Ленарт Карл (54) и Конрад Лаймер (74) бяха точни.

Други резултати:

"Барселона" - "Астън Вила" 3:0

"Фейенорд" - "Интер" 0:3

"Будьо/Глимт" - "Лил" 0:0

ЛАСК - "Слован" (Братислава) 4:0

"Галатасарай" - "Щутгарт" 2:0

"Шахтьор" (Донецк) - "Спортинг" (Лисабон) 0:1