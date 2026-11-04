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https://www.24chasa.bg/sport/article/23862946 www.24chasa.bg

Голмайсторът на ЦСКА тръгна с отбора за Атина

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Зврац тръгна с ЦСКА за Атина. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Десетки привърженици на ЦСКА приветстваха отбора на летище "Васил Левски" за предстоящия мач срещу "Панатинайкос" в Лига на конференциите. "Червените" заминаха тази сутрин за Атина за срещата от третия кръг на основната фаза на турнира. Мачът "Панатинайкос" - ЦСКА е в четвъртък от 22 часа.

Голмайсторът на "червените" Жоел Цварц, който пропусна последните три мача на отбора заради контузия, вече е възстановен и замина със съотборниците си.

Официалната пресконференция на ЦСКА ще се състои тази вечер от 19 часа на Олимпийския стадион в Атина, а тренировката на състава на Маркус Гиздол ще стартира 30 минути по-късно, като ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

Зврац тръгна с ЦСКА за Атина. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

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