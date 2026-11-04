"Барселона" не допусна гол за първи път от година и половина в Шампионската лига

"Барселона" прекъсна рекордната си негативна серия от 18 поредни мача без чиста мрежа в Шампионската лига, продължила година и половина. Каталунците биха 3:0 "Астън Вила" на "Камп ноу".

Освен това "Барса" няма загуба в последните си вече 16 домакинства срещу английски отбори в Шампионската лига. Двата отбора не са бяха изправяли един срещу друг от финала за Суперкупата на УЕФА през 1983 година, когато "Вила" печели с общ резултат 3:1 след два изиграни мача.

"Защитата се представи страхотно, както и нашият вратар Жоан Гарсия. Когато виждаш толкова млади играчи (Фариняс, Кубарси, Жерар Мартин) да се представят на това ниво в Шампионската лига, се чувствам много щастлив от това", похвали бранителите старши треньорът на "Барса" Ханзи Флик след мача.