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https://www.24chasa.bg/sport/article/23863006 www.24chasa.bg

"Барселона" не допусна гол за първи път от година и половина в Шампионската лига

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Звездата на "Барселона" Ламин Ямал се радва след гола си във вратата на "Астън Вила". Снимка: Ройтерс

"Барселона" прекъсна рекордната си негативна серия от 18 поредни мача без чиста мрежа в Шампионската лига, продължила година и половина. Каталунците биха 3:0 "Астън Вила" на "Камп ноу".

Освен това "Барса" няма загуба в последните си вече 16 домакинства срещу английски отбори в Шампионската лига. Двата отбора не са бяха изправяли един срещу друг от финала за Суперкупата на УЕФА през 1983 година, когато "Вила" печели с общ резултат 3:1 след два изиграни мача.

"Защитата се представи страхотно, както и нашият вратар Жоан Гарсия. Когато виждаш толкова млади играчи (Фариняс, Кубарси, Жерар Мартин) да се представят на това ниво в Шампионската лига, се чувствам много щастлив от това", похвали бранителите старши треньорът на "Барса" Ханзи Флик след мача. 

Звездата на "Барселона" Ламин Ямал се радва след гола си във вратата на "Астън Вила". Снимка: Ройтерс

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