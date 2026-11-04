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Съперникът на Никола Цолов за титлата във Формула 2 започва във Формула 1 още този уикенд

Явор Геронтиев
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Тримата претенденти за титлата във Формула 2 Никола Цолов, Рафаел Камара и Алекс Дън се обливат с шампанско на подиума в Баку. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Съперникът на Никола Цолов за титлата във Формула 2 Рафаел Камара ще заеме мястото на Естебан Окон в "Хаас" във Формула 1 за предстоящото Гран при на родна земя в бразилския град Сао Пауло в края на седмицата.

Французинът Окон, който пилотира за американския отбор през последните два сезона, на практика бе изгонен. През миналия уикенд той участва във втората свободна тренировка преди състезанието в Мексико Сити, но му бе отказано да използва най-меките гуми, въпреки изричното му желание. Така на следващия ден, без да бъде съобщена официална причина, Окон беше заменен от японеца Рио Хиракава за третата тренировка и за същинската надпревара, а впоследствие беше официално освободен от отбора.

Така 21-годишният Камара, който е от академията на "Ферари" и така или иначе трябваше от следващия сезон да започне да кара в "Хаас", ще получи шанс по-рано да дебютира в официално състезание.

В генералното класиране във Формула 2 бразилецът води със 7 точки пред Никола Цолов. Участието му във втория по сила шампионат обаче не е под въпрос и той ще завърши кампанията, от която остават два старта - в Катар и в Абу Даби. Първо обаче не е ясно дали тези състезания ще се състоят. Второ - вече се говори, че на мястото на Камара в "Инвикта" ще кара Фреди Слейтър, който е от младите пилоти на "Ауди". 

Тримата претенденти за титлата във Формула 2 Никола Цолов, Рафаел Камара и Алекс Дън се обливат с шампанско на подиума в Баку. СНИМКА: ФЕЙСБУК

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