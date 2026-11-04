"Пари Сен Жермен" счупи 15-годишен голов рекорд на "Реал"

"Пари Сен Жермен" се превърна в най-бързия отбор, отбелязал четири гола в мач от Шампионската лига, правейки го при разгрома 6:0 като гост на "Виляреал" само за 16 минути и две секунди.

Головата фиеста започна в 9-ата минута чрез Жоао Невеш. Само три минути по-късно Дезире Дуе удвои, а секунди след това Сени Маюлу направи резултата 3:0. Рекордът бе подпечатан в 17-ата минута (точно 16:02 от игровото време), когато Фабиан Руис заби четвъртото попадение в мрежата на испанците.

В продължение на 15 години "Реал" държеше постижението, след като през ноември 2011 година наниза четири гола за 20 минути във вратата на "Динамо" (Загреб) при победата с 6:2 на „Сантяго Бернабеу".

ПСЖ стана и първият гостуващ тим в историята на турнира, който бележи три гола в рамките на първите 13 минути. Предишният подобен рекорд се държеше от "Борусия Дортмунд", на когото бяха нужни 17 минути за три гола при визитата на "Легия" във Варшава през 2016 година.