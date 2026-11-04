Бившият СССР в една група за финалния турнир за сезона при жените

Изтеглен бе жребият за финалния турнир по тенис за сезона при жените.
Рускинята Мира Андреева ще се изправи срещу Арина Сабаленка от Беларус, която е номер 2 в момента в ранглистата, украинката Елина Свитолина и представителката на Чехия Каролина Мухова в груповата фаза.
В другата група попаднаха играещата за Казахстан рускиня Елена Рибакина (№1 в света), която ще защитава титлата си, Линда Носкова от Чехия, както и американките Коко Гоф и Джесика Пегула. Двете най-добри състезателки от всяка група ще се класират за полуфиналите.
Финалният турнир на WTA ще се проведе на твърди кортове от 8 до 15 ноември в Индиън Уелс (САЩ). Наградният фонд е 15,5 милиона долара.
Мачовете ще се играят на кортовете в огромния комплекс в пустинята на Южна Калифорния, на които е и BNP Paribas Open, където всеки март се събират мъжете и жените. Финалите бяха преместени от Саудитска Арабия заради войната с Иран.