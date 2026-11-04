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Бившият СССР в една група за финалния турнир за сезона при жените

Явор Геронтиев

Редактор: Явор Геронтиев

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Елена Рибакина е шампионка от Australian Open и US Open през този сезон. Снимка: Ройтерс
Елена Рибакина е шампионка от Australian Open и US Open през този сезон. Снимка: Ройтерс

Изтеглен бе жребият за финалния турнир по тенис за сезона при жените. 

Рускинята Мира Андреева ще се изправи срещу Арина Сабаленка от Беларус, която е номер 2 в момента в ранглистата, украинката Елина Свитолина и представителката на Чехия Каролина Мухова в груповата фаза. 

В другата група попаднаха играещата за Казахстан рускиня Елена Рибакина (№1 в света), която ще защитава титлата си, Линда Носкова от Чехия, както и американките Коко Гоф и Джесика Пегула. Двете най-добри състезателки от всяка група ще се класират за полуфиналите.

Финалният турнир на WTA ще се проведе на твърди кортове от 8 до 15 ноември в Индиън Уелс (САЩ). Наградният фонд е 15,5 милиона долара.

Мачовете ще се играят на кортовете в огромния комплекс в пустинята на Южна Калифорния, на които е и BNP Paribas Open, където всеки март се събират мъжете и жените. Финалите бяха преместени от Саудитска Арабия заради войната с Иран.

Елена Рибакина е шампионка от Australian Open и US Open през този сезон. Снимка: Ройтерс

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