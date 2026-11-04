Бившият СССР в една група за финалния турнир за сезона при жените

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Изтеглен бе жребият за финалния турнир по тенис за сезона при жените.

Рускинята Мира Андреева ще се изправи срещу Арина Сабаленка от Беларус, която е номер 2 в момента в ранглистата, украинката Елина Свитолина и представителката на Чехия Каролина Мухова в груповата фаза.

В другата група попаднаха играещата за Казахстан рускиня Елена Рибакина (№1 в света), която ще защитава титлата си, Линда Носкова от Чехия, както и американките Коко Гоф и Джесика Пегула. Двете най-добри състезателки от всяка група ще се класират за полуфиналите.

Финалният турнир на WTA ще се проведе на твърди кортове от 8 до 15 ноември в Индиън Уелс (САЩ). Наградният фонд е 15,5 милиона долара.

Мачовете ще се играят на кортовете в огромния комплекс в пустинята на Южна Калифорния, на които е и BNP Paribas Open, където всеки март се събират мъжете и жените. Финалите бяха преместени от Саудитска Арабия заради войната с Иран.