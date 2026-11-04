"Левски" пусна билетите за вечното дерби, "сините" неуспешно преговаряли за още места

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"Левски" пусна билетите за вечното дерби с ЦСКА. Двубоят е на Националния стадион "Васил Левски" от 17,00 ч. "Сини" и "червени" влизат в мач номер 1 у нас като лидери в класирането. "Левски", който е шампион за миналия сезон, води с точка пред ЦСКА на върха.

Ето какво написаха от "сините":

За „сините" привърженици са отредени секторите А и Б. Билетите се продават на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов", която ще работи в дните до двубоя от 10:00 до 19:14 часа. Билетите са налични също така и онлайн, както и в мрежата на Eventim.

При наличие на непродадени пропуски в деня на срещата неделя, 8-ми ноември, от 10:00 часа до края на първото полувреме на двубоя ще работи касата на Националния стадион „Васил Левски" на улица „Гурко".

Припомняме, че поради наложеното наказание след двубоя за Суперкупата на България затворени ще останат блокове 9, 10, 11 и 12 в Сектор А. Притежателите на абонаментни карти за тези места ще бъдат настанени в блокове 23 и 24 на Сектор Б.

Също така припомняме, че в платформата „Моето място" всеки притежател на сезонен билет, който със сигурност няма да успее да присъства, може да се откаже от мястото си. Всички освободени места ще бъдат пуснати в продажба в събота, 7-ми ноември, в 10:00 часа.

Бихме искали също така да информираме привържениците на „Левски", че по време на съвместна среща с ЦСКА и СДВР, ръководството на клуба положи всички усилия да осигури отварянето на блокове 25, 26 и 27 в сектор Б за нашите фенове.

Като част от тези усилия, „Левски" предложи блокове 43, 44 и 45 в сектор Г да бъдат предоставени на гостуващите привърженици като алтернативен вариант.

Въпреки положените от клуба максимални усилия за постигане на взаимно приемливо решение, такова не беше постигнато.

Цените на билетите са както следва:

● Сектор А – 30 евро

● Сектор Б – 15 евро

● Сектор В – 30 евро

● Сектор Г – 15 евро

● Ложи 3, 4, 5, 6 и 7 – 50 евро

● VIP – 100 евро

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на Национален стадион „Васил Левски".