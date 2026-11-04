Българският отбор за балканския шампионат по крос-кънтри в Койнаре

България е домакин на балканския шампионат по крос-кънтри, който ще се проведе на 14 ноември 2026 (събота) в град Койнаре. Българският отбор ще бъде представен с пълни отбори в шестте старта от състезанието с общо 25 атлета и 7 официални лица. В селекцията на българския отбор са последният ни балкански шампион по крос-кънтри за мъже Иво Балабанов, който спечели титла преди три години отново на родна почва в Пирдоп през 2023-а година, националната рекордьорка на 10 000 м, полумаратон и маратон Милица Мирчева, шампионката на маратон и полумаратон тази година – Маринела Нинева, тазгодишната национална шампионка на крос-кънтри при жените, на 3000 м в зала, на 1500 м и 5000 м на открито, на 5 км и 10 км на шосе - Девора Аврамова, националната рекордьорка на 5000 м при девойките под 18 години Зара Илиева и почти всички най-силни български атлети в бяганията на дълги разстояния. Организатори на балканския шампионат по крос кънтри в Койнаре са Балканската атлетика и БФЛА със съдействието на община Червен бряг, кметство Койнаре и Министерството на младежта и спорта.

Ето и отборът на България за Койнаре 2026:

Мъже – 10 000 м: Иво Балабанов, Николай Кауфман, Стоян Владков, Тенчо Жеков

Жени – 8000 м: Девора Аврамова, Билсерин Сюлейман, Маринела Нинева, Милица Мирчева – уайлд кард, Наталия Кременска – индивидуално участие

Младежи под 23 години – 8000 м: Радослав Илиев, Даниел Йовчев, Борис Светлиев, Петьо Иванов

Девойки под 23 години – 6000 м: Аника Атанасова, Светлозара Грозданова, Ралица Митева, Мария Ташева

Юноши под 20 години – 6000 м: Виктор Петков, Стилиан Александров, Панчо Панчев, Преслав Кушев

Девойки под 20 години - 4000 м: Зара Илиева, Мина Младенова, Алис Илиева, Жаклин Желева

Водач на отбора: Костадин Кисьов

Треньори: Йоло Николов, Сава Тодоров, Иванка Симеонова, Ваньо Масларски, Крум Крумов, Иван Попов

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