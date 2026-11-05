Съперниците на Никола Цолов

20-годишният Кими Антонели покори Формула 1, докато българинът още се бори за място сред най-добрите

Синове на автомобилни легенди, американска надежда и шампион без отбор са новото поколение на пистата

Докато Никола Цолов се опитва да пробие във Формула 1, негови връстници вече печелят състезания, подписват многогодишни договори и дори стават световни шампиони. Новото поколение пилоти нахлува в най-скъпия автомобилен шампионат, но между тях има една съществена разлика. Някои получават шанс още преди да са спечелили титла, а други остават без място дори с две шампионски купи.

Най-впечатляващият пример е италианецът Андреа Кими Антонели. На 1 ноември той стана най-младият световен шампион в историята на Формула 1. На 20 години пилотът на „Мерцедес" си осигури титлата с третото място в Гран при на Мексико, спечелено от Макс Верстапен. Италианецът постигна това едва във втория си сезон, след като по-рано през годината записа серия от победи, включително в Китай, Япония, Маями, Канада и Монако. Андреа Кими Антонели

Историята му е необичайна дори за свят, в който тийнейджъри получават договори за милиони. Антонели прескочи Формула 3 и премина директно от Formula Regional във Формула 2, а след това зае освободеното от Люис Хамилтън място в „Мерцедес". Баща му Марко Антонели също е автомобилен състезател и собственик на отбор. Още като дете Кими е забелязан от германския производител, който инвестира години в развитието му. Днес Антонели е пример колко бързо може да се изкачи един млад пилот, когато зад него стои голям отбор. За Цолов, който е само година по-млад, подобна кариера показва и колко ожесточена е конкуренцията.

Още един негов връстник вече знае къде ще кара през 2027 г. Бразилецът Рафаел Камара, който води във Формула 2 само със седем точки пред българина, подписа многогодишен договор с „Хаас". Камара е част от академията на „Ферари", спечели Formula Regional през 2024 г. и Формула 3 през 2025 г. В дебютния си сезон във Формула 2 постигна три победи в основните състезания и пет полпозишъна. Интересното е, че бразилецът вече получи наградата, за която Цолов продължава да се състезава. Дори да загуби титлата във Формула 2, Камара ще дебютира при най-големите. Той вече е избрал и предпочитания си номер за болида: 50, тъй като желаната от него петица е заета от сънародника му Габриел Бортолето.

На другия полюс е италианецът Леонардо Форнароли. Той спечели последователно Формула 3 през 2024 г. и Формула 2 през 2025 г., но това не му осигури титулярно място във Формула 1. Вместо това „Макларън" го привлече като резервен и тестов пилот. През юни 2026 г. Форнароли получи възможност да участва в свободна тренировка в Барселона и завърши пети. Това е и един от парадоксите в автомобилния спорт. Антонели стигна до Формула 1, без изобщо да преминава през Формула 3, докато Форнароли спечели и двете подготвителни категории, но продължава да чака своя дебют като титуляр. Тримата претенденти за титлата във Формула 2 Никола Цолов, Рафаел Камара и Алекс Дън се обливат с шампанско на подиума в Баку. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Сред интересните потенциални противници на Цолов е и американецът Колтън Херта. За разлика от повечето млади таланти той не започна професионалната си кариера по традиционния европейски път. Херта идва от американските серии, където стана най-младият победител в историята на IndyCar. През 2026 г. обаче реши да направи необичайна крачка назад и премина във Формула 2 с „Хайтек", за да увеличи шансовете си за дебют във Формула 1.

Американецът е свързан с „Кадилак", който дебютира в шампионата през 2026 г. Херта е тестов пилот на отбора, но резултатите му във Формула 2 се оказаха далеч от очакваното. Той заема 19-о място в класирането, въпреки че вече е натрупал значителен опит в професионалните състезания. Това не попречи на „Кадилак" да го изпита в четири свободни тренировки и да го разглежда като вариант за бъдещ титулярен пилот.

Друг млад състезател, чието име носи тежест далеч отвъд пистата, е Себастиан Монтоя. Той е син на Хуан Пабло Монтоя, който има седем победи във Формула 1 и два триумфа в легендарното състезание „Индианаполис 500". Себастиан се състезава във Формула 2 за „Према", където се изправя и срещу Цолов. За разлика от баща си обаче все още няма договор за участие във Формула 1. Фамилията отваря врати и привлича внимание, но резултатите трябва да дойдат от самия пилот.

В същото време най-преките конкуренти на българина за място в шампионата остават Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад. Двамата вече са титуляри в „Рейсинг Булс", а Цолов се опитва да убеди ръководството на „Ред Бул", че заслужава да бъде един от тях през 2027 г. След шестте си победи във Формула 2 той получи шанс да кара и в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико, където остави добро впечатление.

Оказва се, че бъдещето на единия от съперниците му е било предсказано още преди три години. През 2023 г., по време на Гран при на Белгия, Хелмут Марко заявява, че Линдблад ще бъде във Формула 1 след три години. Тогава момчето все още няма титла в състезанията с едноместни болиди. В ексклузивно интервю за италианското издание британецът разказва, че се е срещнал с Марко едва на 12-13 години. Там присъствал и баща му, но почти целият разговор преминал между момчето и съветника на „Ред Бул", който останал впечатлен от необичайната му решителност. Още като дете Линдблад заявил на майка си, че няма да ходи в университет, защото ще стане пилот във Формула 1. Признава, че никога не е имал резервен план. Но зад тази увереност стои и необичайна семейна история. Баща му започнал работа още на 11-12 години и имало периоди, когато трудно успявал да се храни три пъти дневно. Бабата и дядото на пилота по майчина линия пристигнали във Великобритания от Пакистан, след като изгубили почти всичко. Затова Линдблад отказва да се премести в Монако, където живеят много от звездите на Формула 1. Богатството на княжеството му напомня колко различен е бил животът на семейството му. Има и любопитен парадокс. Вече управлява един от най-бързите автомобили в света, но към момента на интервюто все още няма обикновена шофьорска книжка. Майка му продължава да го вози, а когато тя няма възможност, използва такси. Самият Линдблад признава, че дълго време намирал ситуацията за забавна, но вече е решил да вземе книжка. А когато дебютира във Формула 1 в Австралия, се разплаква на стартовата решетка, след като дългогодишният му треньор Оливър Роуланд го прегръща.