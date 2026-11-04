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България с 11 самбисти на световното в Ташкент

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България ще участва с 11 състезатели на световното първенство по самбо в Ташкент (Узбекистан).

Родните състезатели ще участват в спортното и бойното самбо, с амбиция за достойно представяне и нови отличия за България.

Състав на България:

Спортно самбо: Иван Хърков 79 кг, Борислав Янаков 58 кг, Димитър Стоянов 64 кг, Васил Смилянов 71 кг, Даниел Дичев 98 кг, Таня Радулова 54 кг, Ива Иванова 59 кг и Анна-Мария Манушева 65 кг.

Бойно самбо: Мартин Маринков +98 кг, Емили Незиров 71 кг и Ивайло Симеонов 88 кг.

Отборът ще бъде воден от треньорите Васил Соколов и Николай Матев, съобщават от българската федерация.

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