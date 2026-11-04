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Адриан Андреев на 1/8-финал в Таранто след отказване на италианец

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Адриан Андреев Снимка: БФТенис
Адриан Андреев Снимка: БФТенис

Адриан Андреев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Таранто (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният българин, който преодоля пресявките, продължава напред след отказване на друг квалификанкт - представителя на домакините Якопо Васами, при резултат 3:3 след 29 минути на корта.

Срещата започна равностойно и никой от двамата не успяваше да стигне до пробив, но при 30:30 точки в седмия гейм италианецът изкълчи глезена си и не успя да продължи участието си в двубоя.

Съперник на Андреев за място на четвъртфиналите ще бъде французинът Матео Мартино.

Адриан Андреев Снимка: БФТенис

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