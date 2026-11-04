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Нойер изпревари Меси и Мюлер по мачове в Шампионската лига, вече е №3

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Мануел Нойер целува след победата в Мадрид Йосуа Кимих, който наскоро загуби баща си. Снимка: Ройтерс
Мануел Нойер целува след победата в Мадрид Йосуа Кимих, който наскоро загуби баща си. Снимка: Ройтерс

С участието си при победата на "Байерн" с 2:0 над "Атлетико" в Мадрид 40-годишният германски вратар Мануел Нойер излезе на трето място по мачове в Шампионската лига.

Един от най-великите играчи на този пост вече има 164 срещи в най-авторитетния европейски клубен турнир.

Така Нойер изпревари аржентинския гений Лионел Меси и сънародника си Томас Мюлер, които са с по 163.

Вратарят, който има мачове в Шампионската лига и за "Шалке 04", е трети във вечната класация след изкусния португалския голмайстор Кристиано Роналдо (183) и испанския си колега по амплоа Икер Касияс (177).

Мануел Нойер целува след победата в Мадрид Йосуа Кимих, който наскоро загуби баща си. Снимка: Ройтерс

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