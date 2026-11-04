Девойките до 15 г. с 1:1 срещу Турция в Албена

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Националният отбор на България за девойки до 15 години завърши наравно 1:1 с Турция в третата си и последна среща от турнира за развитие на УЕФА, който се проведе в Албена.

Българските националки откриха резултата още в 14-ата минута чрез Ема Тануркова, която реализира второто си попадение в надпреварата. Турският тим успя да възстанови равенството, като двубоят приключи при резултат 1:1.

В първата си среща от турнира България постигна победа с 3:1 срещу Чехия, а във втория двубой отстъпи с 1:4 на Финландия.

Така младите български футболистки приключиха участието си в надпреварата с една победа, едно равенство и една загуба.