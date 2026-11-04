Карлос Насар с четвърта световна титла, счупи всички рекорди

Карлос Насар показа на всички, че никой на планетата не може да го победи в атаката за четвъртата му световна титла. И я спечели по категоричен начин на първенството в Нинбо (Китай). Той счупи всички рекорди в категорията като събра двубой от 415 килограма, с 16 повече от втория. Само на 22 години. Насар триумфира и в четвърта различна категория.

Българската звезда спечели златото в изхвърлянето на категория до 95 кг като направи три перфектни опита и докара световния рекорд до 185 килограма. Преди това иранецът Али Алипур изравни стандарта в категорията със 181, а след това казахстанецът Нургиса Адилетули вече постави рекорд със 182. Никой обаче не можеше да се докосне до Карлос, който направо натри носовете на съперниците си с перфектни 185 в последния си опит.

Това е 16-и световен рекорд в кариерата на Карлос.

В първия си опит в изтласкването Карлос закова 213 килограма, като така събра двубой от 398 килограма - изравнен световен рекорд. След него обаче Адилетули го подобри, като мина 1 килограм пред Насар. Но звездата ни не бе приключил и тласна 220 килограма. Така той изравни световния стандарт в движението и направи нов рекорд в двубоя от 405 килограма. И записа 230 за последен опит, за да гледа какво правят конкурентите му. Алипур се издъни на 224 кг. и остана трети в двубоя. След това и казахът не успя. И Карлос поиска 230, за да ги покори без проблеми.