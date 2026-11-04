ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристиано Роналдо приключи с националния на Португ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

"Барса" даде жертва след победата над "Астън Вила"

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

3252
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС

Халфът на "Барселона" Родри получи контузия при победата с 3:0 срещу "Астън Вила" в мач от четвъртия кръг на Шампионската лига.

Испанският шампион обяви, че 30-годишният футболист е получил лека травма на бицепса. Той ще пропусне дербито срещу "Атлетико" (Мадрид) от 12-ия кръг на Примера дивисион на 8 ноември.

Вестник "Марка" пише, че Родри ще отсъства около един месец. Той ще пропусне четири мача от Ла Лига и двубоя от Шампионската лига срещу "Сабах". 30-годишният испански национал може да се завърне за мача срещу "Манчестър Сити".

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание