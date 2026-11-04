"Барса" даде жертва след победата над "Астън Вила"

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Халфът на "Барселона" Родри получи контузия при победата с 3:0 срещу "Астън Вила" в мач от четвъртия кръг на Шампионската лига.

Испанският шампион обяви, че 30-годишният футболист е получил лека травма на бицепса. Той ще пропусне дербито срещу "Атлетико" (Мадрид) от 12-ия кръг на Примера дивисион на 8 ноември.

Вестник "Марка" пише, че Родри ще отсъства около един месец. Той ще пропусне четири мача от Ла Лига и двубоя от Шампионската лига срещу "Сабах". 30-годишният испански национал може да се завърне за мача срещу "Манчестър Сити".