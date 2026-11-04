"Септември" отпадна от младежката Шампионската лига

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"Септември" (София) отпадна от младежката Шампионска лига.

Столичани паднаха 0:3 в реванша от "Фиорентина" и така с общ резултат 0:8 бяха елиминирани от състезанието.

Италианците определено показаха, че разликата между тях и нашите играчи е огромна. И има много какво да учим, тренираме и т.н., че да можем да се противопоставим дори и малко на западен тим.

Младежката Лига на УЕФА се провежда в два потока – поток на местните шампиони, където участва и българският тим, както и такъв на юношеските формации на участниците в Шампионската лига.