Рафаел Надал става директор в "Реал"

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Рафаел Надал ще стане член на борда на директорите на "Реал" (Мадрид", съобщи пресслужбата на испанския гранд, на който легендата в тениса е страстен привърженик.

Позицията на 40-годишния Надал ще бъде утвърдена на общо събрание на клуба.

„Реал" и цялата общност са изключително горди, че фигура от такъв спортен и човешки ранг, еталон в испанския и световния спорт, ще се присъедини към нашия борд на директорите и чрез тази отговорност ще допринесе за настоящето и бъдещето на клуба", се казва в изявление на мадридчани.

Надал прекрати състезателната си кариера през ноември 2024 г. Испанецът спечели 22 титли от "Големият шлем".