ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристиано Роналдо приключи с националния на Португ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Полякиня спря Изабелла Шиникова в Ангола

2896
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Изабелла Шиникова Снимка: instagram.com/isa_shine_91/
Изабелла Шиникова Снимка: instagram.com/isa_shine_91/

Изабелла Шиникова допусна поражение във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 125 в Луанда (Ангола) с награден фонд 115 хиляди долара.

35-годишната българка отстъпи пред полякинята Джина Фейстел с 2:6, 3:6 за 76 минути на корта.

Въпреки поражението българката спечели 15 точки за ранглистата, в която заема 438-ото място, както и 2000 долара от наградния фонд на надпреварата.

Шиникова ще продължи утре участието си в надпреварата на двойки, в която си партнира с рускинята Кристина Кройтор. На четвъртфиналите те ще играят срещу победителките от двубоя между третите поставени Ана София Санчес (Мексико) и Ксения Зайцева (Русия) срещу Ламис Алхусейн Абдел Азиз и Джиан Ибрахим (Египет).

Изабелла Шиникова Снимка: instagram.com/isa_shine_91/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание