Полякиня спря Изабелла Шиникова в Ангола

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Изабелла Шиникова допусна поражение във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 125 в Луанда (Ангола) с награден фонд 115 хиляди долара.

35-годишната българка отстъпи пред полякинята Джина Фейстел с 2:6, 3:6 за 76 минути на корта.

Въпреки поражението българката спечели 15 точки за ранглистата, в която заема 438-ото място, както и 2000 долара от наградния фонд на надпреварата.

Шиникова ще продължи утре участието си в надпреварата на двойки, в която си партнира с рускинята Кристина Кройтор. На четвъртфиналите те ще играят срещу победителките от двубоя между третите поставени Ана София Санчес (Мексико) и Ксения Зайцева (Русия) срещу Ламис Алхусейн Абдел Азиз и Джиан Ибрахим (Египет).