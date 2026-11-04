Надупченият от "синия" капитан колумбиец на "Дунав" не тренира

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проблеми преди гостуването на пловдивския "Ботев" има да решава старши треньора на "Дунав"(Русе) Георги Чиликов.

За мача от 13-ия кръг в Първа лига в петък от 19,15 часа на стадион "Христо Ботев", 48-годишният бургаски специалист най-вероятно няма да може да използва централния защитник Хосе Кабаркас.

Надупченият в областта на коляното на мача с "Левски" от бутонките на "синия" капитан Кристиан Димитров колумбиец не тренира с отбора и е с минимални шансове да рита на "Колежа".

"На последната ни тренировка в четвъртък окончателно ще стане ясно дали Хосе е в състояние да играе. Вероятността това да се случи е минимална. Затова пък Андре Алвеш, който също получи контузия срещу "Левски" няма проблеми и ще е на разположение", призна пред "24 часа" Георги Чиликов.

В същото време от ръководството на "Ботев"(Пд) отправиха призив към "жълто-черните" фенове преди домакинския мач с "Дунав", да напълнят стадиона както на предишния срещу "Славия" и отново да сбъднат мечтата на покойния си бос Илиян Филипов за пълен до дупка спортен комплекс "Колежа".

Билетите са на цени между 5 и 15 евро.