Затова “Олд Трафорд” е “Театърът на мечтите”

Има ли кой да спре ПСЖ в Шампионската лига

Има стадиони по света, които са орисани да бъдат арени на паметни мачове. Такъв несъмнено е “Олд Трафорд”, домът на “Манчестър Юнайтед”. Закъсалият отвсякъде някогашен гранд бе изправен пред исторически антирекорд от 10 поредни двубоя без победа, след като губеше с 0:2 от “Рома” до 17-ата минута в основната фаза на Шампионската лига.

“Олд Трафорд” в своята история е виждал какво ли не. Всички помнят сълзите на малкия фен на “Юнайтед” отпреди 2 години в реванша от четвъртфинала с “Лион” от Лига Европа. Тогава манчестърци губеха с два гола 6 минути преди края на продълженията, а камерите уловиха как малчуганин ридае от мъка. Малко по-късно същото хлапе едва сдържаше сълзите си, но този път от радост – неговият отбор беше направил паметен обрат от 2:4 до 5:4.

Е, сега на малкия екран или в интернет не се появи подобно видео, но “Юнайтед” показа, че на “Театъра на мечтите” мечтите наистина съществуват и магията на тази арена реално я има.

Излезлите като преродени от тунела на митичния стадион “червени дяволи” стигнаха до пълния обрат срещу “Рома” и спечелиха с 3:2. По този начин се затвърди фактът, че “Юнайтед” е отборът в Европа с най-много обрати от 0:2 заедно с “Реал” (Мадрид).

Големият герой на манчестърци се казваше Матуеш Куня. Бразилецът спечели дузпа, вкара я, отбеляза втория и третия гол, а накрая бе и изгонен. Така Куня се превърна в първия играч в историята на Шампионската лига с подобен хеттрик.

А какво да кажем за “Рома”. Преди 3 седмици италианците водеха с 3:1 на “Реал” 7 минути преди края на редовното време, но накрая и там трябваше да преглътнат горчивите сълзи, губейки с 3:4.

Вундеркиндът Ламин Ямал пък продължава да подобрява рекорд след рекорд. 19-годишната звезда на “Барселона”, която спечели европейска и световна титла, вече е тийнейджърът с най-много попадения в Шампионската лига. Голът на Ямал във вратата на “Астън Вила” при победата с 3:0 бе негов 14-и в турнира и така той задмина Килиан Мбапе по брой голове, отбелязани преди навършването на 20 години.

Легендата на “Байерн” (Мюнхен) и германския футбол Мануел Нойер пък вече е трети по мачове в Турнира на богатите. Мачът с “Атлетико” в Мадрид бе под номер 164 за него в най-авторитетния европейски клубен турнир. Така Нойер изпревари аржентинския гений Лионел Меси и сънародника си Томас Мюлер, които са с по 163 срещи. Вратарят, който има мачове в Шампионската лига и за “Шалке 04”, изостава във вечната класация единствено от Кристиано Роналдо (183) и испанския си колега по амплоа Икер Касияс (177).

“Пари Сен Жермен” пък с всеки изминал мач показва, че няма кой да спре парижани по пътя към третата им поредна титла от Шампионската лига. Воденият от Луис Енрике тим излезе с резервното си нападение при визитата на “Виляреал”, но отнесе испанците с 6:0. Така ПСЖ вече има отбелязани 20 гола в четирите си мача до момента в основната фаза – рекорд за тима. В предните 2 мача от турнира парижани победиха с по 4:2 другите фаворити за трофея “Барселона” и “Манчестър Сити”. И по всичко личи, че никой не може да се противопостави на френския тим в Шампионската лига.