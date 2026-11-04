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Затова “Олд Трафорд” е “Театърът на мечтите”

Симеон Демирев

Симеон Демирев

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Обратът на “Юнайтед” започна от Бруно Фернандеш. Капитанът на “червените дяволи” намали изоставането на своя тим от дузпа. Бруно отбеляза от бялата точка от втория опит, тъй като при първия вратарят спаси, но реферът видя навлизане на играч на “Рома” в пеналта и назначи дузпата да се пребие. СНИМКА: РОЙТЕРС
Обратът на “Юнайтед” започна от Бруно Фернандеш. Капитанът на “червените дяволи” намали изоставането на своя тим от дузпа. Бруно отбеляза от бялата точка от втория опит, тъй като при първия вратарят спаси, но реферът видя навлизане на играч на “Рома” в пеналта и назначи дузпата да се пребие. СНИМКА: РОЙТЕРС

Има ли кой да спре ПСЖ в Шампионската лига

Има стадиони по света, които са орисани да бъдат арени на паметни мачове. Такъв несъмнено е “Олд Трафорд”, домът на “Манчестър Юнайтед”. Закъсалият отвсякъде някогашен гранд бе изправен пред исторически антирекорд от 10 поредни двубоя без победа, след като губеше с 0:2 от “Рома” до 17-ата минута в основната фаза на Шампионската лига.

“Олд Трафорд” в своята история е виждал какво ли не. Всички помнят сълзите на малкия фен на “Юнайтед” отпреди 2 години в реванша от четвъртфинала с “Лион” от Лига Европа. Тогава манчестърци губеха с два гола 6 минути преди края на продълженията, а камерите уловиха как малчуганин ридае от мъка. Малко по-късно същото хлапе едва сдържаше сълзите си, но този път от радост – неговият отбор беше направил паметен обрат от 2:4 до 5:4.

Е, сега на малкия екран или в интернет не се появи подобно видео, но “Юнайтед” показа, че на “Театъра на мечтите” мечтите наистина съществуват и магията на тази арена реално я има.

Излезлите като преродени от тунела на митичния стадион “червени дяволи” стигнаха до пълния обрат срещу “Рома” и спечелиха с 3:2. По този начин се затвърди фактът, че “Юнайтед” е отборът в Европа с най-много обрати от 0:2 заедно с “Реал” (Мадрид).

Големият герой на манчестърци се казваше Матуеш Куня. Бразилецът спечели дузпа, вкара я, отбеляза втория и третия гол, а накрая бе и изгонен. Така Куня се превърна в първия играч в историята на Шампионската лига с подобен хеттрик.

А какво да кажем за “Рома”. Преди 3 седмици италианците водеха с 3:1 на “Реал” 7 минути преди края на редовното време, но накрая и там трябваше да преглътнат горчивите сълзи, губейки с 3:4.

Вундеркиндът Ламин Ямал пък продължава да подобрява рекорд след рекорд. 19-годишната звезда на “Барселона”, която спечели европейска и световна титла, вече е тийнейджърът с най-много попадения в Шампионската лига. Голът на Ямал във вратата на “Астън Вила” при победата с 3:0 бе негов 14-и в турнира и така той задмина Килиан Мбапе по брой голове, отбелязани преди навършването на 20 години.

Легендата на “Байерн” (Мюнхен) и германския футбол Мануел Нойер пък вече е трети по мачове в Турнира на богатите. Мачът с “Атлетико” в Мадрид бе под номер 164 за него в най-авторитетния европейски клубен турнир. Така Нойер изпревари аржентинския гений Лионел Меси и сънародника си Томас Мюлер, които са с по 163 срещи. Вратарят, който има мачове в Шампионската лига и за “Шалке 04”, изостава във вечната класация единствено от Кристиано Роналдо (183) и испанския си колега по амплоа Икер Касияс (177).

“Пари Сен Жермен” пък с всеки изминал мач показва, че няма кой да спре парижани по пътя към третата им поредна титла от Шампионската лига. Воденият от Луис Енрике тим излезе с резервното си нападение при визитата на “Виляреал”, но отнесе испанците с 6:0. Така ПСЖ вече има отбелязани 20 гола в четирите си мача до момента в основната фаза – рекорд за тима. В предните 2 мача от турнира парижани победиха с по 4:2 другите фаворити за трофея “Барселона” и “Манчестър Сити”. И по всичко личи, че никой не може да се противопостави на френския тим в Шампионската лига.

Обратът на “Юнайтед” започна от Бруно Фернандеш. Капитанът на “червените дяволи” намали изоставането на своя тим от дузпа. Бруно отбеляза от бялата точка от втория опит, тъй като при първия вратарят спаси, но реферът видя навлизане на играч на “Рома” в пеналта и назначи дузпата да се пребие. СНИМКА: РОЙТЕРС

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