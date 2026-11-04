Скандалът с 9,6 милиона евро за скейтборд в София се разраства

Невероятен скандал избухна около намеренията на общината в София да отпусне 9,6 милиона евро за три състезания по скейтборд, както единствено и само "24 часа" писа. Разходът вече е одобрен от бюджетната комисия.

Първи се обади президентът на леката атлетика Георги Павлов. Ето какво написа той във фейсбук:

Столична община предлага да бъдат отделени 9,6 милиона евро само за правата за домакинство на три международни състезания по скейтборд през 2027, 2028 и 2029 година. Разходите за инфраструктура и организация дори не са включени в тази сума!

Нямам нищо против скейтборда. Всеки спорт заслужава подкрепа и възможност да се развива. Но когато говорим за публични средства от подобен мащаб, трябва да говорим и за приоритети, разумно разходване на парите на данъкоплатците и дългосрочни ползи за българския спорт.

Само в София има около 25 клуба по лека атлетика, в които тренират близо 2500 деца. Зад тях стоят треньори, родители и спортни деятели, които ежедневно работят за бъдещето на българския спорт, често при изключително трудни условия.

Нека си представим какво би могла да постигне България с инвестиция от 9,6 милиона евро в леката атлетика!

С подобен финансов ресурс бихме могли да реализираме четирите проекта за нови лекоатлетически писти в София, Пловдив, Варна и Бургас, за които Българската федерация по лека атлетика вече предприе конкретни стъпки пред местните власти. Това са четири от най-големите градове в страната, в които хиляди деца и млади спортисти имат нужда от съвременна инфраструктура. Четири писти, които ще служат на поколения атлети десетилетия наред!

Софийският маратон би могъл да получи необходимата подкрепа, за да се превърне в събитие от най-висок международен ранг със златен лейбъл на Световната атлетика. За такова събитие са нужни около 50 000 евро.

София би могла да постави амбициозната цел да привлече турнир от най-престижната атлетическа верига в света – Диамантената лига, и то за няколко поредни издания.

С подобен бюджет вероятно бихме могли да организираме пет поредни световни първенства по някои спортове. Защо да не потърсим възможности във вдигането на тежести, бокса, таекуондото, спортна или художествена гимнастика, плуване, бадминтон, ски или други спортове, в които България има традиции, световни и олимпийски шампиони?

Домакинството на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. са стрували в пъти по-малко. Столична община е подпомогнала с 500 000 лева. И говорим за волейбол – спорт с огромни традиции, световни успехи и хиляди привърженици в България.

Разбира се, че България трябва да бъде домакин на големи международни състезания! Но трябва внимателно да преценяваме кои са те. Да инвестираме в спортове, в които имаме традиции, състезатели и публика, и в домакинства, които оставят нещо трайно след себе си. Или да привличаме събития с огромен международен престиж и обществен отзвук като Джиро д'Италия, което предизвика истински фурор в България!

И всичко това говорим само като възможности за използване на средства, които се предлагат за придобиване на права за три състезания по скейтборд!

Колко деца ще се възползват от тази инвестиция? Каква трайна спортна инфраструктура ще остане след трите състезания? Колко български спортисти ще участват в тях? И защо преди подобно решение не се проведе широк дебат със спортните федерации и клубовете?

Не поставям спортовете един срещу друг. Но смятам, че когато се обсъждат подобни средства, трябва да има ясни критерии, прозрачност и оценка на реалната полза за обществото.

Не е въпросът дали да даваме пари за международни спортни състезания, а за кои състезания ги даваме и какво получаваме срещу тях!

Като президент на Българската федерация по лека атлетика не мога да подмина този въпрос. Особено когато знам колко клубове се борят ежедневно да осигурят нормални условия за тренировки, колко треньори работят с минимални средства и колко талантливи деца заслужават шанс да се развиват.

След това дойде и позицията на президента на федерацията по хокей на лед Мартин Миланов в социалните мрежи:

Рядко се изказвам по сериозни теми тук, но сега не мога да замълча.

Столична община предлага до 9,6 милиона евро за придобиване на правата за домакинство на три международни състезания по скейтборд през 2027, 2028 и 2029 година.

Нямам нищо против скейтборда. Подкрепям международните състезания и знам колко могат да дадат на един град, самия съм организирал десетки световни първенства в нашият спорт. Но като човек, който ежедневно работи с деца и управлява спортна база, питам: какъв ресурс отделяме за местата, където децата ни трябва да тренират всеки ден? Съсипват ни от проверки, а не се отпускат средства за реновации.

Родителите търсят достъпни тренировки близо до дома. Треньорите търсят свободни часове и нормални условия. А клубовете трябва да осигуряват всичко това с изтънялите си бюджети.

За мен 9,6 милиона евро са огромен ресурс. Преди да го насочим към три домакинства, искам да видя конкретна сметка какво можем да построим и обновим със същите пари. Колко деца ще влязат в тези бази и колко години ще ги използват?

София има нужда от повече спортни зали, ледени пързалки и работещи училищни салони. С достъпни цени, осигурена поддръжка и време за детските клубове.

Очаквам общината да представи пълния бюджет на тези състезания и да обясни какво ще остане след тях. Подобно решение изисква и разговор с федерациите, клубовете и треньорите.

Моята позиция е категорична: строителството и обновяването на спортни бази трябва да бъдат водещ приоритет. Децата имат нужда от място за тренировка днес. И утре. И след края на всяко голямо състезание.

Най-накрая излизе и писмо на асоциацията на спортните федерации, подписано от нейния шеф Иван Ценов:

ДО:

Г-Н ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ДИМИТЪР ПЕТРОВ ШАЛЪФОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА.

Г-Н ДИМИТЪР БОЙКОВ ВУЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

Г-Н ДИЯН ВЕЛИЧКОВ СТАМАТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, НАУКА И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ

ОТ: АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПОРТНИ ФЕДЕРАЦИИ

ОТНОСНО: Категорично несъгласие с планираното разходване на 9,6 млн. евро за състезания по скейтборд и скандалното отношение на Столична община към масовия спорт и спортните клубове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Асоциацията на българските спортни федерации изразява своето категорично възмущение във връзка с намерението на Столична община да отдели 9,6 млн. евро публични средства за домакинство на три международни състезания по скейтборд през 2027, 2028 и 2029 година.

Подобно решение е не просто спорно. То е ярка демонстрация на липса на ясни спортни приоритети, последователна стратегия и отговорност при управлението на публичните средства.

Как е възможно в град, в който няма достатъчно достъпни общински спортни зали, съоръжения и условия за масов спорт, да се планира разходването на близо 10 милиона евро за три състезания по спорт с ограничена популярност и сравнително малка масова аудитория в България?

Докато десетки спортни федерации, развиващи най-популярните спортове в страната, се борят за минимално финансиране, докато клубове трудно покриват разходите си за бази, екипировка и треньори, общинското ръководство предлага милиони за придобиване на права за няколко международни прояви. Това са спортове и федерации с доказана публика, хиляди състезатели, национални традиции и реален икономически и репутационен ефект.

Още по-притеснително е, че значителна част от предложената сума е за права за домакинство, докато реалните разходи по организацията и дългосрочните обществени ползи не са достатъчно убедително обосновани. Необходими са конкретни гаранции, измерими резултати и оценка на възвръщаемостта.

Но истинският скандал е, че това предложение идва непосредствено след намерението на Столична община да промени условията за ползване на училищните спортни салони, като според изчисленията на спортната общност обсъжданото увеличение на наемите достига почти 400%.

Това е абсолютно недопустимо!

Вместо общината да предоставя училищните спортни салони безплатно или срещу символични такси за лицензирани спортни клубове, които работят с деца и подрастващи, се обсъждат промени, които могат да увеличат многократно финансовата им тежест и да принудят част от тях да прекратят дейността си.

Нека си дадем сметка за абсурда: 9,6 милиона евро биха могли да бъдат насочени към създаването на дългосрочен общински механизъм за финансиране на наемите на училищните спортни салони и да се осигурят домакинства на състезания от световен мащаб в спортове като лека атлетика, баскетбол, волейбол, таекуондо, художествена гимнастика, ски и много други. Така хиляди деца от всички квартали на София биха получили реален и достъпен достъп до спорт, а клубовете биха могли да насочат средствата си към треньори, подготовка и развитие на младите състезатели. Биха могли да се построят няколко спортни зали, от каквито има вапиюща нужда в България и най-вече град София. Вместо това се дават милиони за съоръжение, което ще бъде сглобено еднократно и после разглобено. Къде е дългосрочният актив за София? Каква е тази политика на нехайство и безочие?

Вместо това общината избира да търси допълнителни приходи от клубовете, които вършат една от най-важните обществени дейности – възпитават и развиват децата на София!

Спортните клубове не са обикновени наематели, които извършват търговска дейност. Те изпълняват изключително важна обществена функция. В тях децата изграждат дисциплина, уважение, отговорност, постоянство, самоконтрол и умение да спазват правила. Това са ценности, които все по-често липсват в съвременното общество.

Клубовете осигуряват положителна среда, треньори и модели за подражание. Те са една от най-силните превантивни мерки срещу зависимости, агресия, насилие и въвличане в противообществени прояви.

Във време, когато ставаме свидетели на тежки случаи на насилие между младежи и разрушени човешки съдби, общинското ръководство би трябвало да прави всичко възможно повече деца да влизат в спортните зали, а не да създава финансови и административни пречки пред клубовете.

Вместо да инвестирате в бъдещето на децата, вие рискувате да унищожите средата, която ги предпазва от улицата. Вместо да подкрепяте хората, които възпитават следващото поколение, вие увеличавате тежестта върху тях. Това не е просто лоша спортна политика – това е безотговорно отношение към бъдещето на всички нас, на София, на България!

Остава и въпросът: къде е спортната стратегия на Столична община? Какви са дългосрочните цели? Кои спортове са приоритетни? Как ще бъдат осигурени условия за масово спортуване? Как ще бъдат подкрепени клубовете, които работят с десетки хиляди деца?

До момента решенията създават впечатление за липса на стратегическо мислене и подмяна на обществените приоритети с краткосрочни политически и имиджови цели. Една година преди поредния изборен цикъл гражданите имат пълното право да изискват гаранции, че общинският ресурс се управлява единствено в обществен интерес, а не се превръща в инструмент за политическо самосъхранение и обслужване на партийни интереси и каси.

Общината и общинският съвет са избрани да служат на гражданите, а не гражданите да бъдат принуждавани да плащат цената на управленски решения без ясна визия и обществена полза.

Спортът може и трябва да бъде спасителният пояс на обществото ни в тези тежки времена. Инвестицията в масовия спорт, общинските зали, кварталните съоръжения, детско-юношеските школи и утвърдените спортни дисциплини е инвестиция в здравето, сигурността и бъдещето на обществото.

В тази връзка Асоциацията на българските спортни федерации НАСТОЯВА:

1. Да бъде твърдо отказано предложението за разходване на 9,6 млн. евро за домакинство на трите състезания по скейтборд и да се финансират мероприятията в разумни граници, както са се подпомагали другите спортове до сега.

2. Да бъдат оповестени всички предвидени разходи, договорни условия, ангажименти и гаранции за реална обществена възвръщаемост на спортната програма на Община София-град.

3. Да не бъдат приемани промени, които увеличават финансовата тежест върху спортните клубове, ползващи училищните спортни салони.

4. Училищните спортни салони да бъдат предоставяни безплатно или срещу символични такси на лицензирани спортни клубове, развиващи детско-юношески и масов спорт, при ясни правила за поддръжка и безопасност.

5. Да бъде разгледана възможността за създаване на специален общински фонд за покриване на разходите за ползване на училищните спортни салони, включително чрез пренасочване на част от предвидените средства за международни събития.

6. Да бъде изработена дългосрочна стратегия за развитие на масовия и детско-юношеския спорт в София с конкретни финансови параметри и измерими цели.

7. Да бъде проведена официална среща с Асоциацията на българските спортни федерации и представителите на спортната общност преди вземането на окончателни решения по тези въпроси.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

София има нужда от спортни зали, игрища, достъпни съоръжения, подкрепа за клубовете и условия за развитие на българските спортисти. Има нужда от управници, които разбират, че най-ценната инвестиция е инвестицията в децата.

Не приемаме за нормално да се намират 9,6 млн. евро за три международни състезания, докато клубовете, които ежедневно работят с децата на София, са изправени пред перспектива за почти четирикратно увеличение на разходите за спортна база.

Не приемаме подобно отношение към българския спорт. Не приемаме липсата на стратегия, не приемаме двойните стандарти и няма да останем безучастни, когато решенията на общинското ръководство застрашават бъдещето на хиляди деца.

Публичните средства не са собственост на управляващите. Те са доверени на общината, за да бъдат използвани в интерес на обществото. А най-голямата отговорност на всяка местна власт е да осигури по-добро бъдеще на следващите поколения.

Очакваме Вашата официална позиция и конкретни действия, а не поредните декларации за подкрепа на спорта, които противоречат на реалните управленски решения.