Веласкес: И срещу "Ягелония", и срещу "Милан" ще играем по един и същ начин

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че няма да промени идентичността на тима нито в мача с „Ягелония", нито срещу „Милан", нито срещу който и да е съперник.

„Нашата идея за играта е ясна. Имаме една идентичност, която няма да се промени нито срещу „Ягелония", нито срещу „Реал" (Мадрид), нито срещу „Милан". Това е едно от най-трудните за постигане неща във футбола и ние най-вече заради работата на футболистите успяхме да го постигнем – да имаме разпознаваема идентичност. В крайна сметка всеки един мач в зависимост от съперника изисква различни неща във фаза атака и във фаза защита", започна Веласкес.

„Нямам никакви съмнения, и футболистите знаят състава. Подготвихме мача. Изправяме се срещу добър отбор, който със сигурност ще ни направи деня труден. Те са един отбор, който се придвижва бързо вертикално по терена, търсят бърза линия на подаване. Оттам-насетне трябва да знаем как да докараме мача там, където ние бихме искали. Искаме да развием мача по такъв начин, че да го докараме в едно комфортно за нас русло", продължи испанският специалист.

„Ще се възползвам от въпроса, който ми е зададен, защото 6 мача поред извън дома е нещо изключително трудно да се направи и искам да го отбележа. От гледна точка на това дали сме се подобрили или не ние сме един отбор, който непрекъснато се развива. Както съм ви го казвал и на вас, казвам го и на футболистите – никога не трябва да е достатъчно за нас и трябва да се развиваме. Не харесвам зоната на комфорт и смятам, че винаги трябва да се намира начин да се подобряваме както отборно, така и индивидуално. Това е в крайна сметка целта – всеки ден да сме малко по-добри като отбор, като клуб и като структура. Това не е моята цел, това е нещо, към което се стремя – всички да докараме клуба на нивото на нашата публика", коментира треньорът.

„Трябва да знаем, че утрешният мач ще бъде много труден. Трябва да имаме респект към самия турнир, в който ще играем. Не трябва да мислим дали ще спечелим дузпа или не. Трябва да сме скромни, да уважаваме самия турнир и противника и да бъдем наясно, че ако се представим на 100 процента по нашия начин имаме добри опции да спечелим. Истината е, че ако влезем в мача не на 100 процента сме обречени на провал. Трябва да бъдем интелигентни и да влезем в мача както трябва. Този турнир не е шега и е сложно да стигнеш дотук. Трябва ни нашата най-добра версия, за да постигнем успех", каза още Веласкес.

„Смятам, че имаме изключително здравословни отношения в нашата съблекалня. Смятам, че футболът се разви много като спорт, така че в съблекалнята има изключително много националности. Но извън националностите ние говорим за човешки същества. Има една фундаментална част, която е респектът. Това е много по-важно от това дали ще спечелиш или ще загубиш. От гледна точка на професионалния контекст с този респект всички трябва да приоритизират отборното над всичко. Футболистите са тези, които имат главната роля в това, защото те са тези, които излизат на терена. Затова обичам да повтарям в различни ситуации, че съм изключително щастлив и горд от тяхното представяне. Нашите отношения са базирани на честността и това да сме откровени един към друг. В този спорт само 11 могат да започнат. Точно затова във всеки трансферен прозорец това е основната част да намерим най-добрите футболисти и от гледна точка на човешкото", завърши Веласкес.