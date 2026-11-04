Никола Попов свири вечното дерби

Един от ветераните в родното съдийство - Никола Попов, ще ръководи неделното дерби между "Левски" и ЦСКА. Срещата е на Националния стадион "Васил Левски" от 17 ч.
На Попов ще му помагат Мартин Венев и Тодор Вуков.
Четвърти рефер е Любомир Вушовски.
ВАР е поверен на Димитър Димитров-Малкия каубой. Ще му помага Петър Николов.
Дежурен делегат на двубоя ще е заместник-председателят на комисията Никола Джугански.
Мартин Великов ще ръководи другия интересен мач от 13-ия кръг “Лудогорец” - ФК ЦСКА 1948.
Изненадващо Георги Кабаков е в нарядите за кръга, като още в петък ще свири столичното дерби “Септември” - “Локо”.