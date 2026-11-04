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Никола Попов свири вечното дерби

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Никола Попов СНИМКА: СТАРТФОТО
Никола Попов СНИМКА: СТАРТФОТО

Един от ветераните в родното съдийство - Никола Попов, ще ръководи неделното дерби между "Левски" и ЦСКА. Срещата е на Националния стадион "Васил Левски" от 17 ч.

 На Попов ще му помагат Мартин Венев и Тодор Вуков.

Четвърти рефер е Любомир Вушовски.

ВАР е поверен на Димитър Димитров-Малкия каубой. Ще му помага Петър Николов.

Дежурен делегат на двубоя ще е заместник-председателят на комисията Никола Джугански.

Мартин Великов ще ръководи другия интересен мач от 13-ия кръг “Лудогорец” - ФК ЦСКА 1948.

Изненадващо Георги Кабаков е в нарядите за кръга, като още в петък ще свири столичното дерби “Септември” - “Локо”.

Никола Попов СНИМКА: СТАРТФОТО
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