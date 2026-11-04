С четвъртата титла Карлос Насар се доближава до най-големите в щангите

С четвъртата си титла Карлос Насар подгони най-добрите в историята. От българите пред него остана единствено великият Янко Русев, който е с 5 златни медала от първенства на планетата. 4 има Иван Иванов. Насар вече е пред Асен Златев, Благой Благоев, Атанас Киров, Антон Коджабашев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Михаил Петров, Йото Йотов, Николай Пешалов и Златан Ванев, които имат по 3. Янко Русев

Абсолютен рекордьор по златни медали от световни е невероятният Василий Алексеев (СССР), който в периода от 1970 до 1977 г. взе 8 титли. След него с по 7 са Наим Сюлейманоглу (Турция), Юрик Варданян (СССР) и Лаша Талахадзе (Грузия). Две от тези на Наим са за България.

6-кратни световни шампиони са Йозеф Графл (Австрия), Томи Коно (САЩ), Джон Дейвис (САЩ), Йошинобу Мияке (Япония) и Давид Ригерт (СССР).

По 5 златни медала в кариерата си освен Янко Русев имат Валдемар Башановски (Полша), Аркадий Воробьов (СССР), Пийт Джордж (САЩ), Халил Мутлу (Турция), Мохамед Насири (Иран), Хсин-чун Куо (Тайван), Чен Лиюн (Китай), Виктор Куренцов (СССР), Лю Ксяоюн (Китай), Анатоли Храпати (СССР и Кахастан), Стенли Станцик (САЩ), Владимир Стогов (СССР), Ден Вей (Китай) и Юн-Чол Ом (КНДР). От тях и Мутлу е роден в България, но не е стигал до националния ни отбор, а всичките му медали са за южните ни съседи.