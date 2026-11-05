Веласкес не пипа състава от предния мач в Лига Европа

Предводителят на “Левски” Хулио Веласкес ще излезе със същия състав срещу “Ягелония”, както и преди 2 седмици при успеха 2:1 над “Виктория” (Пилзен). Срещата с поляците в Лига Европа е тази вечер на “Васил Левски”. Преди двубоя “сините” имат 4 точки. Успех над “Ягелония” ще увеличи почти до 100 процента шансовете на българския тим да продължи към елиминациите на втория по сила турнир на УЕФА.

Под рамката на вратата ще се завърне Светослав Вуцов, който не пази в Първа лига. В защитата Веласкес ще заложи на Алдаир, Кристиан Димитров, Кристиян Макун и Майкон. В средата на терена “сините” ще бъдат в състав - Сержиньо, Марко Груич и Мехди Мубарик. Триото в атака ще е оформено от Мазир Сула, Рейналдо или Евертон Бала.

“Имаме една идентичност, която няма да се промени нито срещу “Ягелония”, нито срещу “Реал” (Мадрид), нито срещу “Милан”. Това е едно от най-трудните за постигане неща във футбола и ние най-вече заради работата на футболистите успяхме да го постигнем – да имаме разпознаваема идентичност”, каза Веласкес.

Според букмейкърите воденият от него тим е фаворит тази вечер в София. За първи път родният шампион влиза в тази роля в Лига Европа.

“Трябва да имаме респект към самия турнир, в който ще играем. Истината е, че ако влезем в мача не на 100 процента, сме обречени на провал. Трябва да бъдем интелигентни и да влезем в мача както трябва. Този турнир не е шега и е сложно да стигнеш дотук. Трябва ни нашата най-добра версия, за да постигнем успех”, каза още Веласкес.

От последната тренировка на “сините” отсъстваха единствено Радослав Кирилов и Асен Митков. Първият претърпя нова операция и няма срок кога ще се завърне. Митков пък още лекува травма, с която се завърна през миналия месец от младежкия национален отбор. Не е изключено младият полузащитник да бъде пазен за дербито с ЦСКА в неделя. По принцип Митков е твърд титуляр във важните мачове за тима на Хулио Веласкес от първенството заради правилото на БФС, че играч до 23 г. трябва да е на терена. Ако полузащитникът не играе с ЦСКА, то заради наредбата на футболния съюз най-вероятно предводителят на шампионите ще използва вратаря Огнян Владимиров. Последното занимание преди мача с “Ягелония” бе изгледано от новия директор в лагера на “сините” - Филаделфо Апаро. Италианецът бе назначен през миналата седмица в “Левски”, като ще отговаря за стратегическото развитие и координацията на всички ключови направления, свързани с приходите на клуба.

В същото време за по-малко от 2 часа феновете на “сините” изкупиха отпуснатите билети за дербито с ЦСКА в неделя. Бройката е около 2 хил. Заради наказание сектор “А” на Националния стадион “Васил Левски” няма да е изцяло пълен с привърженици на шампионите. “Левски” е санкциониран, задето привърженик на тима удари с бутилка в главата пресаташето на ЦСКА след двубоя за суперкупата на страната, спечелен 4:2 от “червените”.

От “сините” признаха, че са пробвали да намалят буферната зона между секторите, за да има повече привърженици на стадиона. Това обаче след съвместна среща с ЦСКА и СДВР не беше уредено. Изчерпването на билетите в платформите за продажба обаче не означава, че всички места за привържениците на “Левски” са окончателно заети. Част от тях са запазени за притежателите на абонаментни карти. Всички освободени места ще бъдат пуснати в продажба в събота.

