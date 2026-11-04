Зам.-министър Мария Цветкова: Спортът трябва да е достъпен за всеки

Спортът трябва да бъде достъпен за всеки, независимо от възрастта, възможностите и социалното положение.

Това заяви заместник-министърът на младежта и спорта Мария Цветкова по време на форума „Пловдив – център на културни и спортни събития", посветен на избирането на града за Европейска столица на спорта през 2028 г. и възможностите, които отличието открива за развитието на спорта.

Цветкова поздрави Пловдив за престижната титла и подчерта, че тя е признание за богатите спортни традиции на града, за постиженията на неговите шампиони и за усилията на местната власт, спортните организации и гражданите.

Зам-министърът изтъкна, че градът под тепетата и регионът са дали на България и света изключителни спортисти като Христо Стоичков, Стефка Костадинова, Николай Бухалов, Йордан Йовчев, Ваня Гешева, Петър Лесов, Ива Пранджева и много други. Техните постижения от най-големите форуми са част от националната спортна история и доказват, че Пловдив е сред градовете, които създават шампиони и вдъхновяват поколения.

„Европейска столица на спорта не означава само големи състезания и елитни спортисти. Означава преди всичко повече спорт за повече хора. Означава спортът да бъде все по-достъпен за всички жители на града", подчерта Цветкова.

По думите ѝ отличието е възможност да се подобрят условията за физическа активност в кварталите и училищата, както и да бъдат привлечени повече деца и млади хора към спорта. Тя акцентира върху ролята на физическата активност за изграждането на дисциплина, увереност, характер и умения за работа в екип.

„Министерството на младежта и спорта ще продължи да подкрепя развитието на масовия и ученическия спорт, спортните клубове и младите таланти, както и подобряването на условията за спорт и подготовка", заяви Цветкова.

Тя обърна специално внимание и на необходимостта от създаване на повече възможности за спорт за хората с увреждания, като подчерта, че физическата активност трябва да бъде достъпна за всички.

Форумът „Пловдив – център на културни и спортни събития" бе организиран от медията „Марица" и Община Пловдив.