Треньорът на ЦСКА: Календарът е лудост, но и "Левски" има мач утре

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол заяви на пресконференцията в Атина преди утрешното гостуване на "Панатинайкос" в Лигата на конференциите, че препълненият календар на отбора е лудост.

Същото обаче важи и за "Левски", с който на "червените" предстои вечно дерби в неделя.

"Графикът ни е лудост. Играхме срещу лидера във Франция "Монако" в София, после имахме тежко гостуване в Дания, а сега и гостуване на първия в Гърция "Панатинайкос". Това е предизвикателство, защото имаме възможността да се надиграваме с такива силни отбори. Няма разлика в подготовката ни за мачовете в Европа и в България. Подхождаме еднакво сериозно.

Календарът е такъв, какъвто е. "Левски" също има мач в Европа утре ( приема полския "Ягелония" в Лига Европа). Всеки отбор иска да играе в Европа и затова по никакъв начин не можем да се оплакваме.

Срещу силни отбори, не можеш да правиш грешки. Трябва да се възползваме от нашите шансове, за да си тръгнем с положителен резултат. "Панатинайкос" е на много високо ниво, отбор с висока индивидуална класа. Познавам един от техните футболисти (Рик ван Дронгелен), който взех в "Хамбургер". Ще се радвам да го видя, да си стиснем ръката и след мача да си запазим добрите отношения. Щеше да е по-добре, ако играе за нашия тим", сподели германецът.