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"Реал" едва би екзекутора на "Левски" в Атина, "Ливърпул" падна в Истанбул

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

[email protected]

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Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

Спрелият "Левски" за Шампионската лига АЕК бе много близо до това да вземе поне точка срещу рекордьора по европейски титли "Реал" в Атина, но в крайна сметка загуби с 2:3.

В срещата от 4-ия кръг Абубакари Койта откри резултата за домакините в 12-ата минута.

Джуд Белингам изравни 18 мин по-късно.

Въпреки натиска на мадридчани в 75-ата минута Ставрос Пилиос направи резултата 2:1 за АЕК.

Много бързо обаче Килиан Мбапе (78) изравни, а във втората минута на добавеното Федерико Валверде донесе победата на испанския гранд.

"Ливърпул" пък падна 2:3 от водения от бившия си играч Дирк Каут "Фенербахче" в Истанбул, въпреки че 2 пъти повеждаше.

Трей Ниони (25) и Александър Исак (69) бяха точни за английските гости.

Двама играчи от родината на футбола - Мейсън Грийнууд (29) и Арчи Браун (73), плюс Ведат Мурики (79) се погрижиха за успеха на турския представител.

Снимка: Ройтерс

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