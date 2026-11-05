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С 9:1 "Комо" записа най-голямата победа в историята на Шампионската лига (резултати)

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

[email protected]

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Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

Абсолютният дебютант от Италия "Комо" записа най-голямата победа в Шампионската лига след 9:1 над "Ланс" във Франция в 4-ия кръг.

"Ливърпул" (Анг) - "Бешикташ" (Тур) 8:0 (6 ноември 2007 г.) и "Реал" (М, Исп) - "Малмьо" (Шв) 8:0 (8 декември 2015 г.) бяха предишните най-изразителни резултати в най-авторитетния турнир.

В другите мачове:

АЕК - "Реал" 2:3

"Фенерабхче" - "Ливърпул" 3:2

"РБ Лайпциг" - "Манчестър Сити" 2:3

"Борусия" (Д) - "Бетис" 2:1

"Порто" - "Наполи" 4:1

"Айндховен" - "Брюж" 1:2

"Славия" (Пр) - "Арсенал" 1:2

"Викинг" - "Сабах" 4:1  

Снимка: Ройтерс

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