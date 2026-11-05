Алекс Николов наниза фантастични 35 т. за победа на "Лубе", брат му Мони добави 6

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Най-силния си мач в дует в Италия изиграха волейболните национали на България Александър и Симеон Николови.

Алекс наниза фантастични 35 точки (5 аса, 1 блок), а брат му Мони добави 6 (2 аса, 1 блок) за домакинската победа с 3:1 (25:23, 29:31, 33:31, 25:21) над "Модена" в среща от 4-ия кръг.

С успеха "Лубе" се изкачи на второ място във временното класиране с 4 победи и 12 точки.

Шампионът "Перуджа" е лидер с 14 от 5 победи, съответно с мач повече.

Други двама национали - Жасмин Величков и Илия Петков, имаха солиден принос за първата победа на "Монца" за сезона след 3 загуби.

Тимът им надви 3:2 (25:21, 25:23, 23:25, 26:28, 15:13) като гост "Кунео".

Величков реализира 15 точки (1 ас, 3 блока), а Пеков - 13 (1 ас, 2 блока).

С 2 точки "Монца" е на 11-о място от 12 отбора в елита на Ботуша.