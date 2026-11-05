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"Левски" загуби от хървати в квалификациите за Шампионската лига

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Снимка: CEV
Снимка: CEV

Първенецът на България в мъжкия волейбол "Левски" загуби с 1:3 (15:25, 19:25, 25:17, 23:25) при гостуването си на хърватския "Младост" (Загреб) в първи мач от втория (предпоследен) квалификационен кръг за влизане в групите на Шампионската лига. 

Реваншът в София е на 11 ноември от 20 часа, а по новите правила на CEV всякаква победа на момчетата на Николай Желязков ще е достатъчна, за да се реши дуела със "златен" гейм.

Диагоналът Кристиян Титрийски беше най-резултатен за "Левски" в Загреб с 25 точки, а с 15 се отчете Светослав Иванов.

Снимка: CEV

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