Световен шампион във Формула 1 почина на 80 г.

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Световеният шампион във Формула 1 за 1980 година Алън Джоунс почина на 80-годишна възраст.

Австралиецът, който е последният представител на своята родина с титла в най-престижния автомобилен шампионат, си отива от този свят след кратко боледуване.

Джоунс дебютира във Формула 1 в Гран При на Испания през 1975 година.

5 г. по-късно записва четири победи и още пет подиума Джоунс става първият австралиец с титла от Формула 1 и носи първия шампионски трофей при пилотите в историята на "Уилямс". През същия сезон отборът печели и първата си титла при конструкторите.

Във Формула 1 Джоунс записва 116 старта, 12 победи, 24 подиума, шест полпозишъна, 13 най-бързи обиколки и една световна титла.