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Капитанът на България с 4 точки в дербито на Полша

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Алекс Грозданов (в средата) Снимка: "Люблин"
Алекс Грозданов (в средата) Снимка: "Люблин"

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов и неговият отбор "Люблин" победиха "Белхатов" след обрат с 3:1 (25:27, 25:20, 26:24, 26:24) като домакин в двубой от четвъртия кръг на елитното волейболно на Полша.

Центърът започна срещата като титуляр и взе участие в първите три гейма, завършвайки с 4 точки - 3 от атака и една блокада. Най-резултатен от тима на Богданка беше Миколай Савицки, който записа 22 точки - 18 от атака, 3 аса и една блокада.

Така съставът от Люблин продължава да води в класирането след безгрешен старт на сезона с четири успеха от четири мача и е с актив от 12 точки, колкото има и "Алурон".

Алекс Грозданов (в средата) Снимка: "Люблин"

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