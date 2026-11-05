Футболистите на Исландия прекалили с алкохола след победата на България

Селекционерът на исландския национален отбор по футбол Арнар Гунлаугсон смени четирима играчи, които бяха в състава за първите четири мача в група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите през септември и октомври. Тогава исландците постигнаха две победи с по 3:0 над Люксембург и България и завършиха два пъти наравно с Естония – 1:1 у дома и 0:0 като гости.

Сега Исландия гостува на България на 13-и ноември (петък), а три дни по-късно завършва кампанията с домакинство на Люксембург, а сега групата на северняците е от 23 футболисти.

Трима от пропускащите мачовете са с контузии. Това са нападателят на "Лацио" Алберт Гудмундсон, вратарят Елиас Рафн Олафсон "Мидтиланд" и защитникът Бярки Стейн Бяркасон "Зюдтирол". Невъзстановен и съвсем скоро включил се на пълни обороти с клуба си е Андри Балдурсон от "Касъмпаша", на чието място се появява Торир Йохан Хелгасон от италианския "Венеция". Другите нови имена са вратарят на "Брейдаблик" Антон Ейнарсон и Кристиан Ньокви Хлюнсон от "Твенте", пише БТА.

Също така медиите в Исландия припомниха, че по време на първия лагер е имало дисциплинарни проблеми и те са били широко обсъдени, както и коментирани от местните медии. Стана ясно, че някои играчи са прекалили с алкохол след победата над България с 3:0, а поведението им е сериозно разкритикувано. Селекционерът на тима Гунлаугсон е предпочел да не нажежава обстановката с наказания и е предпочел да проведе няколко разговора, както индивидуално, така и с цялата група след края на срещата с Естония в Талин, завършила 0:0.

Мачът на 3-и октомври на стадион „Лаугардалуpсвьолюр" завърши 3:0, а след първите четири кръга Исландия е на върха на група С/4 с 8 точки, пред Естония с 6, България има 4, а Люксембург е с 3. Победителят в групата се класира за Лига В за Лигата на нациите от следващия сезон, а завършилият на 2-о място ще получи правото да играе допълнителен плейоф.