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Българска тенисистка с 2 победи на турнир в САЩ

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Диа Евтимова Снимка: БФТенис
Диа Евтимова Снимка: БФТенис

Българката Диа Евтимова постигна победи на сингъл и на двойки на старта на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед Айлънд (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

39-годишната софиянка се класира за втория кръг поединично след успех над преминалата през квалификациите 18-годишна представителка на домакините Амалия Елизарова с 6:3, 6:3. Така тя записа първа победа за сезона в основна схема на състезание от веригата на Световния тенис, а следващата й съперничка ще бъде 15-годишната американка Лани Чанг.

В надпреварата при дуетите Евтимова и Киара Хардинг (САЩ) надделяха над представителките на домакините Айлънд О'Брайън и Алисън Уанг с 6:2, 6:4 и на четвъртфиналите ще срещнат поставените под номер 2 Сара Шумейт и Софи Уилямс (САЩ).

Диа Евтимова Снимка: БФТенис

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