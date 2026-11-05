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Сестри Стоеви обърнаха японки в Йосу Сити

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Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters
Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters

Сестрите Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на турнира по бадминтон World Tour Super 500 в Йосу Сити (Република Корея) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки сестри победиха Ририна Хирамото и Чихару Шида (Япония) след обрат с 19:21, 21:18, 21:19.

За място на полуфиналите и сигурен медал сестрите ще играят утре срещу Лорън Лам и Алисън Куин Лий (САЩ).

На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев загубиха от номер 2 в схемата Гуо Син Ва и Чън Фан Хуей (Китай) с 8:21, 11:21 за 20 минути.

Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters

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