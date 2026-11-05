3 българчета спечелиха титли в академията на Надал

Магдалена Атанасова стана шампионка при момичетата до 10 години на международните финали от веригата „Kinder+" в академията на Рафаел Надал в Майорка (Испания).
За десета поредна година в България се провеждат турнири от веригата „Kinder+ – Kinder Joy of Moving Tennis Trophy". В календара на Българската федерация по тенис за 2026 г. бяха включени девет турнира за деца до 10 години и пет за деца до 12 години. Първите двама при момчетата и момичетата от Мастърс турнирите в двете възрастови групи спечелиха право на участие в международните финали.
Магдалена Атанасова триумфира при момичетата до 10 години с четири поредни победи, без да загуби сет. На полуфиналите тя спечели с 6:3, 6:2, а във финала се наложи с 6:1, 6:1.
Катлея Барболова спечели титлата на двойки при момичетата до 10 години.
Мартин Маринов стана вицешампион при момчетата до 10 години, а Матео Нешев триумфира в утешителния турнир в същата възрастова група.
Участието на българските тенисисти в международните финали беше осигурено от Българската федерация по тенис със съдействието на Министерството на младежта и спорта по програмата „Тенисът – спорт за всички".
Българските представители на международните финали:
Момчета до 10 години:
Матео Нешев (ТК „Каратанчева", гр. София)
Борис Бабанов (ТК „Августа Траяна", гр. Стара Загора)
Момичета до 10 години:
Магдалена Атанасова (ТК „Свиленград", гр. Свиленград)
Катлея Барболова (ТК „15:40", гр. София)
Момчета до 12 години:
Георги Минков (ТК „15:40", гр. София)
Мартин Маринов (ТК „Некст Джен", гр. София)
Момичета до 12 години:
Ния Синчанова (ТК „Августа Траяна", гр. Стара Загора)
Ема Костова (ТК „Дема", гр. София)
Треньори на българските таланти по време на турнира бяха Денислав Проданов и Марин Атанасов.