3 българчета спечелиха титли в академията на Надал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Магдалена Атанасова стана шампионка при момичетата до 10 години на международните финали от веригата „Kinder+" в академията на Рафаел Надал в Майорка (Испания).

За десета поредна година в България се провеждат турнири от веригата „Kinder+ – Kinder Joy of Moving Tennis Trophy". В календара на Българската федерация по тенис за 2026 г. бяха включени девет турнира за деца до 10 години и пет за деца до 12 години. Първите двама при момчетата и момичетата от Мастърс турнирите в двете възрастови групи спечелиха право на участие в международните финали.

Магдалена Атанасова триумфира при момичетата до 10 години с четири поредни победи, без да загуби сет. На полуфиналите тя спечели с 6:3, 6:2, а във финала се наложи с 6:1, 6:1.

Катлея Барболова спечели титлата на двойки при момичетата до 10 години.

Мартин Маринов стана вицешампион при момчетата до 10 години, а Матео Нешев триумфира в утешителния турнир в същата възрастова група.

Участието на българските тенисисти в международните финали беше осигурено от Българската федерация по тенис със съдействието на Министерството на младежта и спорта по програмата „Тенисът – спорт за всички".

Българските представители на международните финали:

Момчета до 10 години:

Матео Нешев (ТК „Каратанчева", гр. София)

Борис Бабанов (ТК „Августа Траяна", гр. Стара Загора)

Момичета до 10 години:

Магдалена Атанасова (ТК „Свиленград", гр. Свиленград)

Катлея Барболова (ТК „15:40", гр. София)

Момчета до 12 години:

Георги Минков (ТК „15:40", гр. София)

Мартин Маринов (ТК „Некст Джен", гр. София)

Момичета до 12 години:

Ния Синчанова (ТК „Августа Траяна", гр. Стара Загора)

Ема Костова (ТК „Дема", гр. София)

Треньори на българските таланти по време на турнира бяха Денислав Проданов и Марин Атанасов.