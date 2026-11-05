Край! Кристиано Роналдо приключи с националния на Португалия

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След 234 мача и 146 гола за 23 г. мегазвездата на футбола Кристиано Роналдо приключи кариерата си в националния отбор на Португалия.

41-годишният нападател обяви решението си в инстаграм.

През септември Кристиано влезе в конфликт със селекционера Жорже Жезуш, който го прати да загрява в Норвегия, но не го пусна в игра.

Роналдо се нацупи и напусна на лагера на отбора преди мача в Дания своеволно, за което бе наказан за 30 дни и глоба от 255 евро в последствие.

Преди това се стигна до сага с обяснения от двете страни и явно напразни усилия на президента на португалската федерация Педро Проенса да разреши проблема.

Сега идва изявлението на прощаване на великия голмайстор.

"Португалия винаги ще бъде в мен!

Към португалците. Дойде моментът да окача фланелката с номер 7 на нашия национален отбор. Никога не съм я чувствал като изключително моя, но в продължение на 23 години имах привилегията и отговорността да я нося и да я защитавам по всички стадиони на света.

Днес дойде моментът да я предам, но това не беше лесно решение, защото има решения, които не се взимат сам", гласи постът на 5-кратния носител на "Златната топка".

С Португалия нападателят стана европейски шампион (2016) и 2 пъти триумфира в Лигата на нациите (2019, 2025).