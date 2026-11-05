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Клоп върна голова машина на "Вердер" в националния на Германия

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Николас Фюлкруг Снимка: Ройтерс
Николас Фюлкруг Снимка: Ройтерс

Селекционерът на Германия Юрген Клоп върна 33-годишния нападател Никлас Фюлкруг в националния отбор.

Откакто се прибра във "Вердер" под наем от "Уест Хем" през август, Луфта (това е прякора му заради разстояние между предните зъби) вкара 12 гола в 10 мача във всички турнири.

Включването му гостуването на Сърбия на 13 ноември и домакинството Нидерландия на 16 ноември в Берлин в Лигата на нациите бе очаквано от повечето немски специалисти.

Германия заема трето място в група А2 на Лигата на нациите, след като записа една победа в четири мача под ръководството на Клоп. Отборът завърши наравно с Нидерландия, загуби у дома от Гърция, победи Сърбия, а в гостуването си на гърците стигна само до 0:0.

Николас Фюлкруг Снимка: Ройтерс

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